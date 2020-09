Cafi e Alceu Valença © Karina Hoover

O fotógrafo e artista plástico Carlos Filho, mais conhecido como Cafi, foi responsável por algumas das capas de disco mais emblemáticas da música brasileira — quase 300 álbuns, inclusive o lendário “Clube da Esquina”, de Milton Nascimento e Lô Borges. Mas sua contribuição para a arte e a cultura foram além. O documentário “Salve o Prazer”, que tem estreia marcada no Curta!, no dia 28 de setembro, às 23h, conta a sua trajetória da década de 1960 até a sua morte, no Réveillon de 2019.

O fio condutor do longa é o depoimento do próprio Cafi, filmado em lugares que marcaram a sua vida, entre Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua fala e a dos outros entrevistados se misturam às imagens de arquivo de seu acervo pessoal, além de vídeos antigos de cidades por onde passou. Tudo isso embalado por uma trilha-sonora de belas canções da MPB.

Diante do olhar sensível dos diretores Lírio Ferreira e Natara Ney, Cafi relembra seu passado e reencontra parceiros e amigos, como Alceu Valença, Lô Borges, Jards Macalé, Ronaldo Bastos e a coreógrafa Deborah Colker, sua ex-mulher. Ele, que participou ativamente da vida cultural do Brasil, era entusiasta do Maracatu, manifestação cultural típica da Zona da Mata pernambucana, foi um dos fundadores do coletivo de poesia Nuvem Cigana, além de ter sido parte da história do Circo Voador.

O artista coleciona histórias por trás de sua obra e conta boa parte delas durante o longa. Relembra, por exemplo, como surgiu a capa do disco “Clube da Esquina”: “Quando a gente voltou da fazenda do Ronaldo, eu vi aqueles dois meninos. Eu pedi: Ronaldo, para o carro agora. Ronaldo parou, e eu bati aquela foto de dentro do carro, bati com o vidro na frente. E o mais importante, para mim, é que tinha o arame farpado passando em cima dos dois meninos. Então, era disso que eu gostava nessa foto. Não tinha o nome do disco ainda. Quando passei essa foto, Milton disse: é essa a capa.

“Salve o Prazer” é um documentário da Luni Produções, viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).