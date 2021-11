O diretor Ian SBF, um dos criadores do Porta dos Fundos, lança a série “Não Era pra Ser uma Comédia”, com quatro episódios, entre os dias 1 e 4 de dezembro, apresentando um formato inusitado criado exclusivamente para o Instagram. A produção é da O2 e o elenco conta com os atores Camillo Borges, Thati Lopes e Martha Nowill.

Filmado nos estúdios da O2 Filmes, em São Paulo e em Cotia, a série conta com uma verdadeira produção cinematográfica. “Cada episódio tem cinco minutos de duração e mostra de uma forma engraçada situações curiosas do mercado do audiovisual sob a visão de um roteirista, porque ele quer gravar um filme e passa por momentos que todos que trabalham no mercado vão se identificar, que vai desde o processo de escrever o roteiro, a seleção do casting até o dia da filmagem. É uma produção com formato de cinema, apresenta estética e fotografia bem conceituadas, mas será lançado para o Instagram, essa é a grande brincadeira do projeto”, afirma Ian SBF.

Além dos quatro episódios, a série conta com um vídeo teaser, trailer de lançamento e pôsteres exclusivos, que serão publicados no perfil pessoal do Ian SBF no Instagram.