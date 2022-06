No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, às 23h, estreia no SescTV, e sob demanda no site do canal, o longa “Serráqueos”, que apresenta moradores, mananciais, fauna e flora da Serra do Itapeti, Área de Proteção Ambiental (APA), localizada entre as cidades de Mogi das Cruzes, Guararema e Suzano.

No documentário, dirigido e roteirizado por Rodrigo Campos, os serráqueos, como são conhecidos os moradores da região, relembram períodos difíceis entre as décadas de 1940 e 1950, em que o lugar foi devastado com a construção de fornos de carvão. Também comentam sobre a preocupação com o avanço imobiliário desordenado em áreas de proteção, e sobre as atividades atuais, como observação de pássaros, práticas de voo livre, ciclismo, trilhas, agricultura familiar, permacultura, bioconstrução e apicultura, que fortalecem o turismo e a economia locais.

Além dos moradores, o filme traz depoimentos de ambientalistas, biólogos, agroecologistas e professores. Dentre os depoentes está o ambientalista Marcos Grangeiro, que salienta que “a cultura de Itapeti ainda é muito preservada, devido à relação dos moradores com a mata, e isso ajuda na longevidade da população e na preservação do espaço”. Já a família de Dona Albertina Maria Ferreira, uma das mais antigas rezadeiras do território, rememora a função de rezadeira e o gosto pelas procissões, pela Festa do Divino e pelas rezas de terços, que tentam preservar.