O alemão “Nada de Novo no Front” e o sueco “Triângulo da Tristeza” estão entre os dez finalistas ao Oscar de melhor filme

Por Maria do Rosário Caetano

Três produções estrangeiras estão entre os dez finalistas ao Oscar de melhor filme, a principal categoria da cobiçada estatueta atribuída anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood – o alemão “Nada de Novo no Front”, de Edward Berger, o irlandês “Os Banshees de Ishinerein”, de Martin McDonagh, e “Triângulo da Tristeza” (foto acima), do sueco Ruben Östlund, Palma de Ouro em Cannes, ano passado.

Completam a lista o recordista de indicações “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert (11, no total), “Elvis”, de Baz Luhrmann (com oito), “Os Fabelmans”, de Steven Spielberg , (com sete), “Tár”, de Todd Field (com seis), os blockbusters “Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski (também com seis) e “Avatar: O Caminho da Água”, de James Cameron (com quatro). “Entre Mulheres” (duas indicações) destaca-se como o único título da lista principal dirigido por uma mulher (a canadense Sarah Polley). Baseado em livro de Miriam Toews, o filme mostra um grupo de mulheres, imerso numa colônia religiosa, atormentado por abuso dos homens locais.

A festa do Oscar de número 95 acontecerá no dia 12 de março e terá, pela terceira vez, o comediante Jimmy Kimmel como mestre de cerimônia. Ele retorna ao posto e decerto disposto a não repetir a experiência tumultuada do afro-americano Chris Rock, que levou safanões do ator, também afro-americano, Will Smith. Kimmel apresentou a cerimônia do Oscar em 2017 e 2018.

A lista de melhores diretores desta temporada sem grandes favoritos inclui Ruben Östlund e mostra que, com associados vindos de outras partes do mundo, o Oscar vai tomando, lentamente, características mais cosmopolitas. Além do vencedor da Palma de Ouro, disputam a estatueta dourada o londrino Martin McDonagh (“Banshees”), os estadunidenses Spielberg (“Os Fabelmans”), Todd Field (“Tár”) e a dupla de Danieis, do sucesso “asiático, made in USA”, mistura ficção científica e maluquices, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”. Um filme insuportável, que – pasmem – virou o recordistas de indicações do ano.

Ou a Academia está querendo seduzir a parcela pop da audiência e da crítica cinematográfica ou os parâmetros de excelência estético-artística mudaram indelével e profundamente. Por sorte, outra produção pop que figurou na lista dos Produtores (100% anglo-saxã e anti-Netflix) sumiu das categorias de maior prestígio: o britânico “Glass Onion: o Mistério Knives Out”, de Rian Johnson.

O Brasil perdeu sua vez na única categoria em que disputava vaga – melhor curta de ficção, já que o potiguar “Sideral”, de Carlos Segundo, não conseguiu figurar na lista de cinco finalistas. Em outra categoria — melhor longa documental— nosso país entrava como tema, cenário e coprodutor, mas também sem bom resultado. O longa “Território”, de Alex Pritz, filmado com povos indígenas da Amazônia, foi ignorado.

A escolha de “All the Beauty and Bloodshed” (Toda a Beleza e o Sangue Derramado”), de Laura Poitras, longa norte-americano laureado com o Leão de Ouro em Veneza, mostra a força de dois dos três grandes festivais europeus (o francês, que viu seu vencedor indicado em três categorias – melhor filme, direção e roteiro original) e o italiano.

Completam a lista de longas documentais o badaladíssimo e emocionante “Vulcões: A Tragédia de Kátia e Maurice Kraft”, de Sara Doisa, do Canadá, “All That Breathes” (“Tudo que Respira”), de Shaunak Sen, da Índia, “A House Made of Splinters”, de Simon Lereng Wilmont e Monica Hellström, sobre orfanato infanto-juvenil na Ucrânia (produção da Dinamarca), e “Navalny”, de Daniel Roher, sobre ativista russo que faz oposição a Vladimir Putin, acusando-o de ter mandado envenená-lo (produção dos EUA).

O desempenho de “Nada de Novo no Front” é formidável. No Bafta, o Oscar britânico, ele recebeu 14 indicações. No Oscar, nove (e em categorias de significativa importância como melhor filme, roteiro adaptado e fotografia). Indicações merecidas, embora o filme seja uma refilmagem do romance de Erich Maria Remarque, que resultou no grande vencedor do Oscar em 1930 (melhor filme, diretor, ator e fotografia). Houve outra adaptação nos anos 1970.

O filme de Edward Berger é falado em alemão e francês, pois mostra os brutais combates travados, durante a Primeira Guerra Mundial, entre soldados germânicos e franceses. Tudo é filmado com elenco notável (comandado pelo jovem Felix Kammerer) e com tal realismo que nos faz evocar o soviético “Vá e Veja” (Elem Klimov, 1982), um dos maiores épicos de guerra da história do cinema. Claro que a produção germânica não tem as ousadias formais do filme de Klimov, objeto de paixão e estudo até de Steven Spielberg (que nele se inspirou para “O Resgate do Soldado Ryan”). Mesmo assim, a nova versão de “Nada de Novo no Front” constitui programa obrigatório (disponível na Netflix).

Alguns filmes que iniciaram a corrida ao Oscar com destaque – caso de “Bardo”, do mexicano Alejandro Gonzalez Iñarritu, “RRR – Revolta, Rebelião, Revolução”, do indiano S.S. Rajamouli, e “Babilônia”, de Damien Chazelle, acabaram com indicações secundárias. Para “Pinóquio de Del Toro”, esperava-se mais que a solitária indicação a melhor longa de animação (mesmo que seja o franco favorito na categoria). Decepcionante foi o esquecimento do belo drama policial coreano – “Decisão de Partir”, de Park Chan-wok – um noir banhado em romantismo. No Bafta, Chan-wook concorre até a melhor diretor.

Os finalistas a melhor filme internacional concentraram-se de forma espantosa na Europa, com o germânico “Nada de Novo no Front”, o irlandês “A Menina Silenciosa”, de Colm Bairéad, o polonês “Eo”, de Jerzy Skolimovsky, e o belga “Close”, de Lukas Dhont.

Ásia e África foram ignorados, mas a América Latina tem representante forte: “Argentina 1985”, “Darin movie” dirigido por Santiago Mitre. Não são poucas as chances do acerto de contas de nossos vizinhos com os comandantes militares golpistas da ditadura platina (que durou sete anos, enquanto a nossa passou dos 20). Mas as nove indicações de “Nada de Novo no Front” mostram que o filme germânico tem eleitorado forte.

Confira os finalistas: