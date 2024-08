Inscrições abertas para laboratório de roteiro de curta-metragem do Festival Primeiro Plano

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Roteiros de Curta-metragem Luzes da Cidade, que acontece em novembro, durante o Festival de Cinema Primeiro Plano. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro.

O Laboratório será um espaço de trocas de roteiristas profissionais e iniciantes da cidade de Juiz de Fora, com o objetivo de aperfeiçoar o material inscrito. Serão tratados princípios básicos de escrita do roteiro, narrativa, personagens, bem como estratégias de apresentação para o mercado audiovisual.

Os projetos serão debatidos por 3 profissionais especializados, que ao final irão premiar o melhor Roteiro de Curta-metragem com o prêmio de doze mil reais brutos a serem utilizados para a produção do curta.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário online, disponível no site do Festival Primeiro Plano. Na página, também está disponível o regulamento completo para participação.

O Primeiro Plano – reconhecido por dar a primeira oportunidade a novos realizadores – chega à sua 23ª edição em 2024 com o mesmo intuito de promover o audiovisual na região e dar espaço e visibilidade a novos cineastas.

O festival é dividido em duas mostras competitivas, além de trazer para as salas de cinema filmes inéditos do circuito brasileiro e sul-americano.

Também organiza uma semana temática, com debates e oficinas sobre produção audiovisual com profissionais renomados do mercado.