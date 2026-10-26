Ana Luiza Azevedo lança adaptação de livro de Keka Reis, que assina o roteiro

O universo da adolescência volta a cruzar o caminho de Ana Luiza Azevedo em “Medley”, novo filme da cineasta, que estreia em 29 de outubro nos cinemas brasileiros pela Sessão Vitrine Petrobras, distribuído com a parceria da RioFilme. O reencontro da diretora gaúcha com o tema acontece mais de 15 anos depois de “Antes que o Mundo Acabe”, seu primeiro longa-metragem. Desta vez, ela traz Mel Maia no papel de Lola, uma jovem e talentosa nadadora que vive em conflito com a mãe e precisa mergulhar no próprio passado para lidar com um trauma familiar. O filme é uma produção de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro pela Panorâmica, produtora especializada em conteúdos para o público infanto-juvenil.

A história de Medley se passa no interior do estado do Rio de Janeiro, nos anos 90. Na trama, é ali que os pais da protagonista se conheceram e onde estão algumas das pistas que ajudam a explicar segredos do passado da família. O filme é uma adaptação do livro “Medley ou Os Dias em que Aprendi a Voar”, da escritora Keka Reis, nome de destaque da literatura infantojuvenil brasileira. A própria autora assina o roteiro, com consultoria de Carolina Kotscho. Inspirada na história pessoal de sua vida, Keka teve a ideia de escrever o livro depois que o projeto do filme avançou e entrou em desenvolvimento.

O filme foi selecionado para o La Femme International Film Festival 2026, um dos mais tradicionais festivais de cinema feminino do mundo, que acontece em outubro em Los Angeles.

O filme ainda traz no elenco Mariana Lima, André Ramiro e Leona Cavalli, além de Guthierry Sotero e Alana Cabral.

Antes da estreia comercial, “Medley” participou da Mostra Geração do Festival do Rio.