Vencedor do Festival do Rio, “Pequenas Criaturas” estreia com exclusividade no Telecine

Premiado no Festival do Rio e protagonizado por Carolina Dieckmmann, “Pequenas Criaturas” estreia no Telecine no dia 28 de outubro. Inédito e exclusivo, o longa chega ao catálogo no streaming, disponível via Globoplay, Prime Video e operadoras, e será exibido no mesmo dia, às 22h, no Telecine Premium. Dirigido por Anne Pinheiro Guimarães, o filme se passa em Brasília, em 1986, e acompanha Helena (Carolina Dieckmann), que acaba de se mudar para a capital com o marido e os dois filhos em meio aos primeiros anos da redemocratização brasileira.

Quando o marido viaja a trabalho, Helena precisa se adaptar sozinha à nova cidade, enquanto começa a questionar as escolhas que a levaram até ali. Ao mesmo tempo, o filho adolescente atravessa uma fase de rebeldia e vive o primeiro amor, enquanto o caçula descobre novas amizades.

Uma coprodução Telecine, “Pequenas Criaturas” venceu o Troféu Redentor de Melhor Longa-Metragem de Ficção no Festival do Rio de 2025, além do prêmio de Melhor Direção de Arte.