Premiado no Festival de Brasília, “Cartório das Almas” chega aos cinemas

Em uma sociedade que descobriu como interromper o envelhecimento, desistir de viver virou uma questão de cartório. É nesse futuro que Laura, uma “jovem” de 126 anos, começa a trabalhar no Cartório das Almas, onde recebe pessoas que decidiram abrir mão da longevidade e registra os motivos de cada escolha. Há, porém, uma regra que torna seu trabalho ainda mais particular: por força de seu próprio contrato, Laura não tem o direito de interromper sua existência. Laura cumpre a rotina sem questionar as decisões que passam por sua mesa, até que a convivência com aqueles que escolheram renunciar à longevidade começa a modificar sua relação com a própria existência.

Essa é a premissa de “Cartório das Almas”, segundo longa-metragem de ficção dirigido e roteirizado por Léo Bello, que chega comercialmente aos cinemas brasileiros, em 29 de outubro, com distribuição da Pandora Filmes. Em 2023, o filme venceu o Candango de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular e ainda recebeu os prêmios de Melhor Direção de Arte, para Maíra Carvalho, e Melhor Edição de Som, para Olivia Hernandez.

Filmado inteiramente em Brasília, “Cartório das Almas” também transforma a capital em parte desse futuro. A arquitetura modernista aparece ao lado de paisagens do Cerrado e de uma plantação de soja onde está instalado o cartório. Entre as locações estão espaços como o Museu Nacional e a Torre Digital. O elenco também é formado por atores de Brasília, entre eles Gabriela Correa, Wellington Abreu, Gabrielle Lopes, Chico Sant’Anna, Paula Passos, Camila Guerra e Roustang Carrilho.