O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou a relação de 15 projetos de longa-metragem e três projetos de festivais nacionais selecionados no Edital de Cinema 2026. Cada um dos 18 selecionados receberá R$ 600 mil, totalizando R$ 10,8 milhões em patrocínio cultural do banco.

Foram escolhidos 10 projetos de filmes na modalidade ampla concorrência e cinco na modalidade indução regional. As produções selecionadas são de São Paulo (seis projetos), Rio de Janeiro (três projetos), Minas Gerais (um projeto), Ceará (um projeto), Bahia (um projeto), Pernambuco (dois projetos) e Acre (um projeto).

A lista completa de selecionados pode ser conferida em https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/noticia/BNDES-anuncia-filmes-e-festivais-selecionados-no-Edital-de-Cinema-2026.