Inscrições abertas para oficinas gratuitas do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades

Estão abertas, até a próxima sexta-feira (20/10), às 22h, as inscrições para as oficinas temáticas do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, que acontece entre os dias 24 e 29 de outubro, no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno. Ao todo, serão oferecidas três imersões para estudantes, profissionais e simpatizantes do cinema, totalizando 55 vagas. Os cursos acontecem entre os dias 25 e 28 de outubro, paralelo à programação de exibições de curtas e longas do festival.

Este ano, as oficinas oferecidas pela organização do Primeiro Plano são: Direção de Arte, com Emanuelle Vaccarini; Atuação e as câmeras, conduzida por Ricardo Martins; e Realização Audiovisual – arquivo memória e fabulação, por Marcos Yoshi.

Todos as oficinas são gratuitas e possuem vagas limitadas. O preenchimento das turmas levará em consideração o ramo de atividade do inscrito e a afinidade com o tema escolhido. Além disso, é importante que o interessado tenha disponibilidade de estar presente durante as imersões, que ocorrem em dias e horários distintos, a depender do tema escolhido.

As inscrições podem ser feitas através do site primeiroplano.art.br.