Maior festival internacional de cinema da língua portuguesa chega ao Rio de Janeiro

O Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) acontece pela primeira vez na Cidade Maravilhosa. Na programação, 26 títulos, quase todos inéditos na cidade, serão exibidos do dia 17 ao dia 29 de outubro, na Caixa Cultural. A programação conta com debates, oficinas, sessões voltadas para o público infantil e a mostra “Os Diferentes Sotaques da Lusofonia”. A entrada é gratuita.

O documentário “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor” (foto), que apresenta o legado poético e musical do compositor, abre o evento, com a participação do diretor do longa-metragem, Alfredo Manevy. Na mostra infantil, a animação “Chef Jack – O Cozinheiro Aventureiro”, assinada por Guilherme Fiuza Zenha, é uma das grandes atrações.

Da produção feminina, destaque para o curta-metragem “Elle, Marielle Franco”, de Liliane Mutti e Daniela Ramalho. O filme conta a história da viagem dos pais de Marielle Franco a Paris, na campanha por justiça pela morte de sua filha. “Elle” é um filme-ensaio, narrado em primeira pessoa por áudios da própria Marielle, como a reprodução de parte do seu famoso discurso de posse como vereadora do Rio de Janeiro: “Não serei interrompida, vai ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços”. Nesse curta, a voz de Marielle alterna com a voz de dor da sua mãe, Marinete, e de seu pai, Antônio. Eles foram a Paris (em 2019), convidados pela prefeitura, para inauguração do jardim que leva o nome de sua filha, quando reforçaram os pedidos de justiça para Marielle e seu motorista Anderson, brutalmente assassinados no Rio de Janeiro.

Já “Através dos seus Olhos”, de Sonia Guggisberg, registra um sonho de amor vivido a distância entre uma brasileira moradora da Ceilândia (DF), filha de um pastor evangélico, e um iraquiano de origem curda islâmica, que mora em um campo de refugiados na Grécia. O diretor cabo-verdiano Guenny K. Pires está na Mostra com o “O Último Desejo do Vulcão”. O filme é sobre um guardião e líder da história e da cultura de uma pequena aldeia africana, que está decidido a transmitir o seu papel sagrado de contador de histórias ao seu desafiador neto de nove anos.

A mostra é uma extensão do FESTin, evento que é realizado anualmente em Lisboa e se prepara para sua 15ª edição em 2024. O FESTin já esteve em diversos locais, abrangendo toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), além de destinos como Tunísia, Roma, Milão, Senegal, Hong Kong, Singapura, Índia e Bangkok. O FESTin se dedica ao universo audiovisual com o objetivo primordial de promover a disseminação cultural, a interculturalidade, a inclusão social e o intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa.

A programação completa pode ser conferida no site festin-festival.com.