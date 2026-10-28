Festival Primeiro Plano abre inscrições para oficinas

Estão abertas, até o dia 4 de novembro, as inscrições para as oficinas temáticas do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. As imersões fazem parte da programação do festival que, este ano, acontece entre os dias 9 e 14 de novembro, na Estação das Artes Cinema Alameda.

As oficinas temáticas serão realizadas na Casa Helenira Rezende (núcleo da Faculdade de Serviço Social da UFJF), no Bairro Alto dos Passos, e são voltadas a profissionais que buscam aperfeiçoamento, estudantes e entusiastas do cinema. As vagas são limitadas e, por isso, poderá haver seleção prévia dos candidatos, a partir das suas próprias afinidades com o tema.

Este ano, serão oferecidas 66 vagas, para as seguintes oficinas: “Arquivo em movimento: pesquisa e criação no documentário”, com Tomyo Costa Ito; “O que move? Uma sala de roteiro por dentro”, com Bruna Trindade; e “Direção de Fotografia, a luz no cinema em teoria e prática”, com Tiago Scorza.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site primeiroplano.art.br.

O Primeiro Plano 2026, que chega à sua 25ª edição, já teve os filmes selecionados divulgados. Ao todo são 23 filmes da Mostra Competitiva Mercocidades e 29 da Mostra Competitiva Regional. Todos os filmes serão exibidos no cinema.

A solenidade de abertura do festival acontece no dia 9, às 20h, com a exibição de longa-metragem inédito na cidade no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno. Todo o festival é gratuito.