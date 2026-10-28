Festival Francês traz Laure Calamy e Benoît Magimel ao Brasil e exibe o díptico “De Gaulle” e “O Sentido da Vida”, de Hamaguchi

Foto: “De Gaulle: A França Livre”, de Antonin Baudry

Por Maria do Rosário Caetano

Os paulistanos ainda estão mergulhados na maratona de mais de 350 filmes programados pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (que os cinéfilos chamam de “monstra”) e já dispõem de outro banquete cinematográfico, o Festival de Cinema Francês do Brasil, reconhecido (e famoso) até dois anos atrás pelo sintético nome de Varilux.

Dessa quinta-feira, 29 de outubro, até 11 de novembro, 100 cinemas, de 50 cidades brasileiras, mostrarão 21 filmes produzidos pela França e seus parceiros. Dezenove são realizações contemporâneas (18 longas e um curta, vencedor do Oscar) e dois títulos do passado (núcleo histórico). Duas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, receberão delegação de artistas que virão apresentar e debater seus filmes com o público. Alguns dos integrantes da caravana ministrarão masterclass aberta a profissionais do cinema.

A trupe inclui duas estrelas de grande prestígio – Laure Calamy, da série (e filme) “Dix pour Cent”, e Benoît Magimel, revelado no polêmico “A Professora de Piano” (com Isabelle Huppert) e astro absoluto do apaixonante “Pacifiction” (uma ficção no Pacífico), de Albert Serra.

Laure Calamy tornou-se conhecida e causou sensação na pele da secretária Noémie Leclerc, de “Dix pour Cent”. Apaixonada pelo patrão e desajeitada, ela tornou-se a queridinha da hora e hoje só perde em prestígio para Camille Cottin, a agente homoafetiva “rouba-cena” da famosa agência de atores. A série gaulesa, produção da Netflix, correu mundo e ganhou remakes em diversos países.

A jovem Calamy vai apresentar, no Festival Francês, o longa-metragem “O que é o Amor?, de Fabien Gorgeart. Ela chega ao Brasil com um Prêmio César de melhor atriz, por “Minhas Férias com Patrick” (Caroline Vignal, 2021), e um Prêmio Orizzonti, em Veneza, pelo tocante “Contratempos”, de Eric Gravel, no qual interpreta uma mãe de baixa renda, que se desdobra entre o trabalho estafante e os cuidados com filho pequeno.

Em “O que é o Amor?”, a atriz interpreta Marguerite, ex-mulher de Fred, papel de Vincent Macaigne, grande comediante (no sentido brasileiro!) do cinema francês contemporâneo. Lembram dele como o alterego de Olivier Assayas na deliciosa série “Irma Vep”? Hilário e desajeitado. Atualmente, Macaigne encanta os frequentadores da Reserva Cultural com o cult “As Cores do Tempo” (“La Venue de l’Avenir”, de Cedric Klapich).

Benoît Magimel chega ao Brasil para apresentar o díptico “De Gaulle: A França Livre” (“La Bataille De Gaulle”), de Antonin Baudry. Um filme que vendeu mais de 5 milhões de ingressos em território francês. Cabe a Magimel interpretar o General Pierre Kœnig, herói da Batalha de Bir Hakeim, travada em 1942. Já que a obra dedicada ao presidente (e herói da Resistência francesa) tem espaço nobre no ex-Varilux, vale lamentar, aqui, a ausência (na programação dessa décima-sétima edição) de filme da maior importância – “Um Homem do seu Tempo” (“Notre Salut”, Nossa Salvação).

Se “De Gaulle” evoca um personagem que a França admira e cultiva, o filme esquecido pelos programadores do ex-Varilux evoca um dos maiores (senão o maior) tabu da história francesa – o Colaboracionismo. Seu diretor, Emmanuel Marre, conta a história de Henry Marre, seu bisavô (na vida real), que chega a Vichy, “capital” da França ocupada (e gerida pelo colaboracionista Pétain).

O engenheiro Henry Marre carrega em sua pasta de trabalho um manifesto (impresso às próprias custas) com o qual espera colaborar, patrioticamente, com a grandeza de sua Nação (aliada de Hitler). O burocrata espera, além de prestar serviço ao Governo Pétain, escapar de sua própria ruína financeira e familiar. Inicia sua colaboração prestando pequenos serviços ao governo de Vichy, e, gradualmente, sua participação na perseguição e deportação de judeus irá ganhando relevo.

“Notre Salut” causou sensação em Cannes 2026 junto com outra produção francesa, “O Sentido da Vida” (“Soudain”, De Repente), do japonês Ryusuke Hamaguchi. Este filme recebeu a Palma de Ouro de melhor interpretação feminina (dividida entre a belga Virginie Efira, e a nipônica Tao Okamoto). Já o polêmico drama histórico de Emmanuel Marre, que chegou a ser cotado para a Palma de melhor filme ou de melhor ator (para Swann Arlaud), só foi reconhecido como melhor roteiro. Em compensação, encapou a Cahiers du Cinéma de setembro, que o reconheceu com cinco estrelas e a ele dedicou 10 páginas internas. E a Cahiers não está sozinha nessa consagração. O filme de Emmanuel Marre recebeu cotação máxima do Le Monde, Libération, Band à Part, Les Inrock, e quatro do comunista L’Humanité e (até) do conservador Le Figaro.

“O Sentido da Vida” integra a programação do ex-Varilux. Embora traga a assinatura do japonês Ryusuke Hamaguchi (vencedor do Oscar internacional com o belíssimo “Drive my Car”), “Soudain”, resulta de real parceria entre o país europeu e o asiático. Conta com atores franceses e japoneses e é interpretado nos dois idiomas (a belga Efira tem longa fala em japonês, que ela decorou foneticamente). Ao contrário do que ocorreu com o iraniano “Foi Apenas um Acidente” e o russo “Minotauro” – duas últimas indicações da França ao Oscar – “O Sentido da Vida” ganhou nacionalidade francesa por razões que vão muito além da grana nele investida.

O filme de Hamaguchi foi exibido, com imenso sucesso, na Mostra SP. Parte da crítica encantou-se com a história de Marie-Lou Fontaine (Virginie Efira), diretora de instituição para idosos guiada por ideias progressistas. Como o italiano Franco Basaglia (1924-1980), ela é defensora de cuidados baseados na escuta e na dignidade dos residentes. Seu encontro com Mari (Tao Okamoto), diretora de teatro japonesa (abalada por um câncer), irá enriquecer suas experiências laborais. Os internos assistirão às apresentações cênicas de experiente ator japonês, que traz, em sua companhia, um jovem autista de terceiro grau. As duas mulheres transformarão suas trajetórias em verdadeira comunhão de princípios e amizade. E buscarão novas possibilidades para a existências dos abrigados na casa de idosos.

Em momento de grande força (há quem o veja como parte dispensável da narrativa, pois “carregada de didatismo”), ouviremos densa reflexão (da japonesa Mari) sobre o Capitalismo contemporâneo, a mercantilização do tempo livre e sua influência direta na preocupante baixa dos índices de natalidade. O trabalho tornou-se tão degradado (e escasso), que famílias temem gerar filhos. Que futuro poderão oferecer a eles?

Os que não apreciam a força dessa reflexão – nem o desenvolvimento da trama de Hamaguchi (baseada livremente no livro japonês “Quando a Vida Muda de Repente”) – tacham o filme como “obra menor do cineasta”. E mais: “contaminada por espírito ONG”. Claro que o filme não tem a grandeza de “Drive my Car”, mas é poderoso, fascinante e está longe de rótulos simplificadores como “obra didática” ou “ONG movie”.

Abaixo, a lista completa de atrações do ex-Varilux número 17. Para os fãs de Isabelle Huppert, há que se lembrar que a incansável atriz, de 73 anos, protagoniza (com Sandrine Kiberlain) “A Ilustre Desconhecida”, comédia de Marc Fitoussi.

Há filmes de vários gêneros e para todos os gostos. O ecletismo marca o festival francês, que pretende funcionar como uma grande vitrine de tudo que se produz no audiovisual francês. Somando filmes de empenho artístico aos mais comerciais. A se lamentar que o núcleo histórico esteja sendo contaminado por proposta menos arriscada. Por que não buscar joias do passado francês, grandes filmes (esquecidos) de Abel Gance, Jean Renoir, Marcel Carné, Henry Clouzot, Alain Resnais ou do prolífico Claude Chabrol?

Por que não exibir, por exemplo, cópia restaurada de “A Mulher Infiel” (1969), matriz chabroliana do arrebatador “Minotauro”, do russo Andrej Zvyagintsev? Aliás, filme de alma profundamente eslava, que vai representar (com vaga praticamente garantida) a França no Oscar. No lugar do preterido, e 100% gaulês, “Notre Salut”. Outra sugestão para o núcleo histórico do ex-Varilux: resgatar o riquíssimo cinema “noir” francês, aquele que eles chamam de “polar”. Há títulos de tirar o fôlego guardado em muitas prateleiras.

Por fim, um registro. Além de Laure Calamy e Benoît Magimel, uma atriz francesa, que virá em pessoa prestigiar o festival, marca presença em dois filmes – “Bem-vindos à la Comédie-Française”, comédia de Martin Darondeau e Bertrand Usclat, e “Uma Menina de Ouro”, de Jean-Luc Gaget. Pauline, de 39 anos, é (por enquanto) desconhecida do público brasileiro. Vem do teatro e trabalhou com a brasileira Christiane Jatahy, que a dirigiu em “A Regra do Jogo”. Em solo parisiense.

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NÚCLEO CONTEMPORÂNEO:

. “Victor, como Hugo” (Victor Comme Tout le Monde), de Pascal Bonitzer, distribuído pela Autoral. A trama centra-se no melancólico ator Robert Zucchini, que, inspirado no romancista Victor Hugo, lota todas as noites as salas de espetáculo, transmitindo seu amor pelas palavras. Até o dia em que reaparece sua filha, que ele não viu crescer. O ator começa a se questionar se amar seria melhor do que admirar.