Estreia “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, baseado em livro de Fernanda de Castro Lima

Estrelado por Any Gabrielly e Giulia Be, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” estreia nos cinemas, no dia 29 de outubro, com distribuição da Paris Filmes. Dirigido por Diego Freitas e baseado no livro homônimo de Fernanda de Castro Lima, o longa é produzido por Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli, Veronica Stumpf e o roteiro é assinado por Freitas ao lado de Rod Azevedo, com produção da Paris Entretenimento.

O filme marca a estreia de Any Gabrielly nos cinemas. Ela vive Gabi, melhor amiga de Julia, personagem de Giulia Be. As duas são amigas de infância e uma dupla inseparável – apesar de suas personalidades opostas. Gabi é reservada, tímida e tem medo de sair da própria zona de conforto, enquanto Julia é extrovertida, carismática e vive intensamente. E é quando Julia sofre um acidente de carro que a vida da sua melhor amiga muda para sempre.

Antes de morrer, Julia escreve dez cartas para Gabi com desafios que a incentivam a experimentar o novo e se abrir para a vida, estimulando a menina a enfrentar seus medos e vencer sua timidez. Enquanto completa cada uma das missões, Gabi, que conta com a ajuda de sua nova colega Lorena (Pâmela Germano), aprende a se reconectar consigo mesma e a entender melhor o próprio luto, seus sentimentos e a importância do perdão.

Sheron Menezzes interpreta a mãe de Gabi, Marcia, uma mulher extremamente preocupada com o futuro e as escolhas da filha, enquanto o pai, André, interpretado por Paulo Lessa, direciona todas as suas forças na tentativa de fazer a filha se sentir bem diante do trauma. No elenco ainda estão Regiane Alves, no papel de Lili, mãe de Julia; Leo Jaime, que vive Toninho, senhor divertidíssimo que fica amigo de Gabi durante um dos desafios; Michel Joelsas e Daniel Rangel, dois interesses amorosos da protagonista.