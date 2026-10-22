Documentário celebra a trajetória pessoal, política e literária de Zuenir Ventura

Foto © Leo Martins/Agência O Globo

Com direção de Zelito Viana e codireção de Luciana Savaget, o documentário “Mestre Zu” revisita a trajetória do jornalista, escritor, professor e membro da Academia Brasileira de Letras Zuenir Ventura. Um dos pilares do moderno jornalismo brasileiro, ele é apelidado carinhosamente de Mestre Zu pela postura com que sempre tratou tanto os mais jovens quanto os companheiros de sua geração.

A produção começou a circular comercialmente nos cinemas nesta quinta-feira, 22 de outubro. Florianópolis, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador são as primeiras praças a receber o documentário. A chegada em São Paulo é prevista para o dia 29 de outubro. Já em Belo Horizonte, as exibições começam no dia 5 de novembro.

Com carisma e senso crítico afiado, Zuenir conduziu as mais importantes redações do país, como Tribuna da Imprensa, Correio da Manhã, Jornal do Brasil e O Globo, além das revistas O Cruzeiro, Veja, Época e IstoÉ. Em mais de 60 anos de carreira, nunca perdeu o seu DNA de excelente repórter.

A produção recupera a juventude humilde de Zuenir em Nova Friburgo (RJ), onde trabalhou como pintor de paredes, boy de banco e caixeiro de loja para custear os estudos. A narrativa ressalta o papel determinante de sua mãe, que lavava batinas para garantir a sua bolsa em um colégio salesiano.

Após mudar-se para o Rio de Janeiro para cursar Letras Neolatinas, ingressou no Jornalismo e iniciou uma carreira marcada por coberturas decisivas. Entre elas, destacam-se a sua atuação como intérprete de João Goulart em Paris e a sua prisão durante a ditadura militar após o AI-5, quando dividiu cela com Hélio Pellegrino.

O filme reflete a sua capacidade de unir o rigor da apuração com a sensibilidade da literatura em grandes reportagens e livros fundamentais, como “1968 – O Ano que Não Terminou”, “Chico Mendes”, “Cidade Partida” e “Inveja – Mal Secreto”.

O documentário é construído também por relatos de familiares, amigos e companheiros de redação, entre os quais Ancelmo Gois, Cacá Diegues, Fernando Gabeira, Míriam Leitão, Nelson Motta, Paulinho da Viola, Regina Zappa e Silvana Gontijo. Zuenir Ventura faleceu aos 95 anos, em 22 de setembro de 2026.

“Mestre Zu” é coproduzido pela RioFilme/Prefeitura do Rio de Janeiro, pela Prefeitura de Niterói/NAV Audiovisual e GloboNews. A produção é da Mapa Filmes do Brasil, que também distribui o filme em parceria com a Bretz Filmes.