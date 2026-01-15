Das telonas para a jogatina casual em plataformas

Os sucessos de cinema são um motor do entretenimento geral ao redor do mundo, inspirando novas criações nos mais variados setores. Isso vale para os mais óbvios, como séries e spin-offs do mesmo universo, mas também para locais físicos como parques temáticos e diversão para os maiores, como as plataformas de jogos de apostas.

Este último, em especial, tem recebido atenção após a legalização e regularização do mercado de cassino no Brasil em 2025. Até cerca de 2020, era comum que esses jogos levassem os nomes dos filmes de sucesso, comprando os direitos e sendo lançados em países onde eram legalizados.

Por isso, víamos jogos como Superman, Ghostbusters e Walking Dead em destaque nos cassinos com maior variedade, como o Izzi Casino. Essa trend foi sendo encerrada por questões de popularidade e regulamentação, mas não por completo. O que restou foram jogos como caça-níqueis inspirados nos filmes, mas não carregando sua marca.

Onde os filmes inspiram os jogos de apostas no Brasil

A influência dos sucessos das telonas sobre os jogos voltados para maiores de 18, com apostas em plataformas licenciadas, é mais discreta atualmente. Existem exceções, como o Jumanji da NetEnt, jogo claramente voltado para a temática do clássico filme que recebeu um remake de 2017. Um novo filme, inclusive, está previsto para 2026.

Por outro lado, a grande maioria dos caça-níqueis com inspiração em filmes são menos óbvios. A principal dica, além da própria temática, acaba sendo seu lançamento no momento de maior sucesso dos filmes. Estamos focando nos caça-níqueis porque, além de serem populares, eles são os que mais variam em temática e design.

Então, vemos outras formas pelas quais as marcas chamam a atenção para os seus jogos. Por exemplo, a PG Soft gosta de surfar a onda dos sucessos antigos e novos. Seu jogo Wings of Iguazu traz as Cataratas do Iguaçu, mas não sem dar bastante atenção às araras azuis, que remetem à premiada animação Rio.

A mesma provedora também fez sucesso com Jurassic Kingdom, claramente buscando algo similar à franquia Jurassic Park. Esta, inclusive, contava com diversos jogos patenteados enquanto ainda era comum esta prática entre as provedoras de cassino.

Questões regulamentares e os jogos nas plataformas

Um dos motivos por trás do sumiço de jogos licenciados para filmes é justamente a regulamentação. O mercado de jogos de apostas é fortemente fiscalizado e qualquer forma de incentivo ao jogo tende a ser coibida. Logo, marcas populares e que chamam a atenção do público passaram a não ser mais bem-vistas em jogos desse tipo.

Por isso, vimos grandes franquias como Os Vingadores, clássicos da animação como Os Flintstones e variedades desaparecerem dos cassinos on-line. No mercado brasileiro, recém-regulamentado, não é diferente. Há cada vez mais medidas que visam o jogo responsável e o controle do comportamento de apostas.

Então, para aqueles que gostam desse tipo de entretenimento e também são cinéfilos assumidos, restará apenas os títulos inspirados. Por mais que não vejamos nossos protagonistas favoritos e a marca específica de um filme, as provedoras não deixarão os fãs sem jogos que, ao menos no design, lembram as grandes franquias.

O futuro dos filmes nos games

Embora o setor de plataformas de cassino tenha forte ação regulamentar que impeça vermos marcas licenciadas nos jogos, isso não se aplica a todo o universo dos games. Vemos blockbusters e filmes de menor sucesso e orçamento ganharem jogos próprios para os maiores consoles de videogame do momento, além de versões para PC.

A realidade é que o universo dos games e dos filmes andam de mãos dadas há muito tempo e não há qualquer sinal de mudança num futuro próximo. Com a realidade aumentada, recursos múltiplos e grande poder de processamento dos jogos hoje, eles são quase que uma extensão dos filmes.

Mais além, eles permitem que o jogador se torne o próprio protagonista, quando esta é a proposta, e viva toda a história que assistiu na grande tela ou uma continuação dela. Vemos a tecnologia evoluindo diariamente, então é provável que a experiência cada vez mais próxima da realidade nesses jogos apenas tornem aqueles inspirados em filmes um sucesso ainda maior.