CURTA! Festival terá quarta edição em junho, agora com quatro mostras incluindo docs, curtas e longas de ficção

Apresentado pela Claro, o CURTA! Festival – Documentários e Ficções chega à sua quarta edição, em 2026, com nome novo e mais conteúdo. Plataforma de valorização do audiovisual independente nacional, o evento passa a exibir, além de filmes e séries documentais, curtas e longas-metragens de ficção. O número de mostras aumenta para englobar outras categorias, todas competitivas. As já conhecidas Produção Canal Curta! e Outras Janelas se juntam a duas novidades: Brasiliana e Porta Curtas. Com exibição online para todo o país, os títulos concorrem a cerca de R$100 mil em prêmios que serão divididos entre os vencedores. O patrocínio é da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

A mostra Produção Canal Curta! reúne filmes e séries documentais sobre Artes e Humanidades, todos viabilizados através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e exibidos no Canal Curta!, entre junho de 2025 e maio de 2026. Nesta categoria, o voto do público define os finalistas e o júri especializado, composto por nomes reconhecidos em suas áreas de atuação, escolhe os vencedores.

O público irá eleger os melhores da mostra Outras Janelas, com filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2023, com CPB emitido, independentemente de exibição prévia em TV ou VOD, e alinhados aos dias temáticos da programação do canal (Música, Artes, Cena & Cinema, Pensamento e História & Sociedade). Para essa categoria, as inscrições para participação estarão abertas até 15 de março, através do site curtafestival.com.br . Realizada pela equipe de curadoria do Curta!, a seleção será anunciada no dia 22 de abril.

As duas novas mostras são Brasiliana e Porta Curtas. A primeira terá filmes de ficção nacional destacados pelo desempenho e relevância no streaming Brasiliana TV, entre clássicos e contemporâneos. Já Porta Curtas reunirá curtas-metragens documentais, de ficção e animação, selecionados por seu desempenho e relevância no streaming Porta Curtas durante o último ano. Ambas as categorias terão seus vencedores escolhidos pelo voto do público. Os streamings fazem parte do Grupo Curta! e estão disponíveis na Claro tv+.

Além da exibição de filmes no site do festival em junho, o CURTA! Festival repete a programação presencial de sucesso de outras edições como as concorridas sessões de Salas de Montagem destinadas a estudantes, profissionais do mercado e críticos, as masterclasses com realizadores convidados e os painéis de debate sobre políticas públicas e temas estratégicos para o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. O evento também planeja um pitching de projetos para coprodução com o Canal Curta!.