Em cartaz “Ao Sabor das Cinzas”, do cineasta pernambucano Taciano Valério

Duas irmãs, um pai morto e um corpo que desaparece do necrotério. Entre o luto, os conflitos familiares e os mistérios que atravessam gerações, “Ao Sabor das Cinzas”, do cineasta pernambucano Taciano Valério, estreou hoje, 22 de outubro, nos cinemas de Belo Horizonte, João Pessoa, Palmas e Salvador, com distribuição da Embaúba Filmes.

Exibido na Mostra Olhos Livres da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o longa transita entre o drama, o suspense e o realismo fantástico para explorar os vínculos familiares e as fronteiras entre a vida e a morte.

A história acompanha Bethânia e Laura, interpretadas por Verônica Cavalcanti e Maria Lima, respectivamente. Apesar das diferenças que as afastam, as irmãs precisam se reencontrar após a morte do pai, Seu Lauro (Everaldo Pontes). O que deveria ser apenas uma decisão sobre o destino do corpo se transforma em uma jornada inesperada quando elas descobrem que ele desapareceu do necrotério do hospital.

A busca pelo pai conduz as irmãs pelas estradas do Agreste pernambucano, em uma viagem que também as coloca diante dos segredos da própria família. Enquanto isso, Isadora (Isadora Gibson), filha de Bethânia, edita vídeos sobre os mistérios e as histórias dos parentes. Aos poucos, passado e presente se entrelaçam, e vivos e mortos parecem compartilhar o mesmo espaço. Entre lembranças, silêncios e revelações, aquilo que as personagens acreditavam conhecer ganha novos contornos.

Com roteiro de Taciano Valério, Vanderson Santos e Carla Francine, “Ao Sabor das Cinzas” transforma uma busca pelo corpo desaparecido em uma investigação sobre o luto, as heranças afetivas e os conflitos que atravessam as relações familiares. Ao combinar elementos do cotidiano com situações insólitas, o longa constrói uma narrativa em que o mistério não se limita ao paradeiro de Seu Lauro, mas alcança também as histórias que cada personagem carrega.

O filme é produzido pela Autorias Filmes, em coprodução com a Casa de Cinema de Olinda. Além de Everaldo Pontes, Verônica Cavalcanti, Maria Lima e Isadora Gibson, o elenco reúne Bruno Goya, Geyson Luiz, Buda Lira, Rizonir Silva, Guilherme Milleron, Rita Assis, Rosberg Adonay, Clécio Vila Nova, Adélio Lima, Aretha Luna e Maria das Nuvens.