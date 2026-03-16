Série infantil brasileira “Mundo de Lírio” será exibida no Festival de Animação de Lisboa

A série brasileira de animação infantil “Mundo de Lírio” participa da 25ª edição da Monstra – Festival de Animação de Lisboa. A exibição acontece no dia 20 de março, dentro da programação da Monstrinha, seção dedicada ao público infantil, juvenil e familiar do festival. Criada e dirigida por Amanda Fernandes, a série é uma coprodução entre Brasil e Chile, realizada pelos estúdios Akwa Creative Lab e GVG Producciones.

A série também foi selecionada para o Festival du Film d’Animation d’Abidjan (FFAA), que realiza sua 7ª edição entre 27 de abril e 3 de maio, na Costa do Marfim. A participação marca a primeira presença de “Mundo de Lírio” em uma mostra competitiva, após uma fase inicial de circulação em mostras não competitivas em festivais internacionais.

“Mundo de Lírio” acompanha o cotidiano de Lírio, um menino negro, filho de mãe-solo, uma bióloga que transforma árvores, frutos e folhas em experiências de aprendizado. Ao lado da libélula Bella, companheira de aventuras, o protagonista explora o mundo natural por meio de brincadeiras, música e poesia.

Com estética em tons pastéis e ritmo narrativo desacelerado, a série propõe uma experiência audiovisual pensada para respeitar o tempo da infância e estimular a curiosidade científica de forma sensível. A narrativa combina ciência, imaginação e elementos da biodiversidade brasileira e latinoamericanas para aproximar crianças pequenas da natureza.

Os três episódios especiais da série, lançados em dezembro no YouTube, já somam 266 mil visualizações. E, recentemente, eles também passaram a integrar o YouTube Kids, versão da plataforma voltada exclusivamente ao público infantil.

Os três episódios funcionam como uma introdução ao universo da série e às descobertas de Lírio a partir da natureza brasileira. Em “Baru: Deixa a aguinha ir embora”, o personagem aprende com as raízes do baru que crescer também envolve saber deixar ir o que não é mais necessário. Já em “Pai Jenipapo, me acalma”, Lírio descobre novas formas de compreender a família ao desenhar sua história com a tinta azul do jenipapo. No episódio mais assistido, “Cajuzinho do Cerrado: Beijo Travoso”, o personagem explora novos sabores e aprende sobre alimentação, desperdício e respeito pela natureza, transformando a curiosidade infantil em experiência de descoberta.

O projeto vem ampliando seu universo narrativo por meio de iniciativas transmídia, no projeto Lírio Baby, que conecta música, audiovisual e experiências lúdicas pensadas para diferentes momentos do cotidiano infantil. No dia 20 de março, durante o Festival Lanterna Mágica, em Goiânia, será lançado o álbum Mundo de Lírio Volume 1 nas principais plataformas de streaming, reunindo as canções presentes na primeira temporada da série. A proposta é que cada nova temporada da animação seja acompanhada por um álbum com suas músicas originais.

O lançamento se soma aos álbuns Lírio para Dormir e Lírio para Acordar, lançados em janeiro e em fevereiro, respectivamente. E como parte das ações de acessibilidade do novo álbum, o projeto também lançará seis mini visualizers das músicas interpretadas em Libras, disponibilizados no YouTube e no YouTube Kids.

A expansão transmídia inclui ainda o Lírio Goods, um caderno de colorir disponível gratuitamente para download no site mundodelirio.com.