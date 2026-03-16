Mostra Farol traz inéditos de festivais e clássicos do cinema ao CineSesc

Entre 19 e 25 de março, o CineSesc realiza a Mostra Farol, projeto do Sesc São Paulo que reúne filmes inéditos no circuito brasileiro, obras de estreia ou de revelação de cineastas consagrados e atividades formativas. A programação propõe um percurso entre produções contemporâneas e títulos que marcaram diferentes momentos da história do audiovisual, articulando exibições, debates e ações educativas ao longo da semana.

Abrindo a semana, a Sessão Latino América apresenta “Querido Trópico” (2024), dirigido por Ana Endara Mislov. Ambientado na Cidade do Panamá, o filme acompanha o encontro improvável entre uma imigrante grávida e uma mulher rica que enfrenta a demência, aproximando duas experiências de vida atravessadas por diferenças sociais e afetivas.

A abertura da mostra acontece na sexta-feira (20) com sessão gratuita de “Surda”, da diretora Eva Libertad, exibido com recursos completos de acessibilidade pelo aplicativo Conecta. O drama acompanha Ángela, uma mulher surda que enfrenta tensões familiares e sociais de uma pessoa diante de um mundo que não é feito para ela, durante a chegada da primeira filha. A retirada de ingressos acontece na bilheteria do CineSesc, 1h antes da exibição.

O eixo de inéditos apresenta ainda produções recentes que circularam por festivais internacionais, como “Alpha” (foto), da francesa Julia Ducournau, ambientado nos anos 1980 e centrado em uma adolescente isolada por rumores de uma doença misteriosa; “Palestina 36”, da diretora Annemarie Jacir, que retorna à revolta palestina contra o domínio britânico; “Fuck the Polis”, de Rita Azevedo Gomes, em que Irma, personagem central, recria uma viagem pela Grécia, encontrando-se com as suas memórias e suas experiências; “O Dia de Peter Hujar”, de Ira Sachs, que recria um encontro entre o fotógrafo nova-iorquino e a escritora Linda Rosenkrantz na década de 1970; e “O Senhor dos Mortos”, novo trabalho do canadense David Cronenberg, ficção que imagina uma tecnologia capaz de acompanhar a decomposição de entes queridos em seus túmulos.

No eixo Memória, a mostra revisita estreias e obras que anteciparam temas recorrentes de seus realizadores. A programação inclui “Chocolate”, primeiro longa de Claire Denis; “Dente Canino”, de Yorgos Lanthimos; “Rio, 40 Graus”, clássico do Cinema Novo dirigido por Nelson Pereira dos Santos; “As Virgens Suicidas”, estreia de Sofia Coppola; “Calafrios”, primeiro longa de David Cronenberg; “A Maçã”, da iraniana Samira Makhmalbaf; e “Gosto de Sangue”, suspense de estreia dos irmãos Joel Coen e Ethan Coen, exibido em cópia 35mm.

A programação formativa da mostra inclui o curso Alice Guy-Blaché e a Invenção do Cinema Narrativo, ministrado pela pesquisadora Vivian Malusá. Em dois encontros, o curso revisita a trajetória da pioneira Alice Guy-Blaché, considerada a primeira cineasta da história, discutindo sua contribuição para o desenvolvimento da narrativa cinematográfica e o posterior apagamento de sua obra. A semana também recebe a Aula Magna de Roteiro com Marcelo Caetano, que compartilha com o público seus processos de criação e desenvolvimento dramatúrgico no cinema.

Para o público infantil, o tradicional Cine Clubinho promove uma tarde dedicada à animação e à experimentação visual. Antes da sessão de “Papaya”, animação brasileira dirigida por Priscilla Kellen, o hall do CineSesc recebe a oficina Flipbook – Animação com Bloquinhos de Papel, conduzida por Léo Daruma. A atividade convida crianças a criar pequenas sequências desenhadas que, ao serem folheadas rapidamente, revelam o princípio básico do cinema: imagens estáticas que ganham movimento.

Todas as sessões da Mostra Farol estarão com ingressos vendidos a R$20,00 (inteira), R$10,00 (meia) e R$6,00 (credencial Sesc) e as exibições na faixa das 15h são grátis, com ingressos distribuídos 1h antes do início. As sessões do Cine Clubinho tem gratuidade para crianças até 12 anos e ingressos vendidos a R$10,00 (inteira), R$5,00 (meia) e R$3,00 (credencial Sesc). A pipoca é R$2,00.

A programação completa pode ser consultada em sescsp.org.br/mostrafarol e sescsp.org.br/cinesesc.