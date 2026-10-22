Druzina Content tem dois projetos de animação selecionados para mercado audiovisual italiano

Foto: Amanda Ruano, Luciana Druzina, Daniela Azeredo e Kallyo Aquiles © Paula Taborda

A Druzina Content teve dois projetos de animação, “Bibioz Mistérios” e “RAPunzel”, selecionados para o MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, realizado em Roma, de 19 a 23 de outubro. A participação busca ampliar a visibilidade internacional das produções e abrir oportunidades de negócios. As séries combinam fantasia e comédia, no primeiro caso, e música, hip-hop e representatividade, no segundo. As produtoras Luciana Druzina, Daniela Azeredo e Amanda Ruano e Kallyo Aquiles, diretor de “Bibioz”, participam do evento.

Os projetos foram selecionados para o Animation Series Gap Financing Market, concebido especificamente para conectar séries de animação a emissoras, contratantes e parceiros de financiamento. Reconhecido como um importante ponto de encontro da indústria audiovisual internacional, o MIA reúne profissionais e empresas do setor para encontros, apresentações de projetos e debates sobre tendências e desafios do mercado, incentivando parcerias e oportunidades de negócios entre diferentes territórios.

Criada por Kallyo Aquiles, “Bibioz Mistérios” é uma série de animação que combina comédia, fantasia e aventura sobrenatural. A trama acompanha Bibi, uma jovem jornalista, e Oz Dolli, seu antepassado caçador de monstros do século XVI, cujo espírito passa a habitar uma zebra de pelúcia. Juntos, eles investigam criaturas sobrenaturais infiltradas na sociedade contemporânea, em uma narrativa que mistura referências à cultura pop, ao universo digital e ao imaginário fantástico.

Já “RAPunzel” acompanha Isa, uma adolescente que descobre seu talento musical ao entrar no universo das batalhas de MCs. Conhecida como RAPunzel, a protagonista precisa lidar com os mistérios de seu cabelo crespo sobrenatural, que cresce sem parar e possui vida própria. Criada por Acir Galvão Piragibe e sua filha, Isadora Piragibe, a série combina música, hip-hop, fantasia e autodescoberta, abordando também questões de representatividade racial e de gênero para o público infantojuvenil.