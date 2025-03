CineSesc 2025 licencia 48 filmes que estarão disponíveis até novembro

O CineSesc 2025 licenciou um rico acervo de 44 longas-metragens nacionais e internacionais, além de um conjunto de curtas, em um total de 48 filmes, que estarão disponíveis para exibição em todo o país até novembro. O catálogo reúne produções recentes e clássicos do cinema nacional, além de obras icônicas do cinema africano, asiático e europeu, muitas delas premiadas em festivais no Brasil e no exterior. As exibições são gratuitas e seguem a programação das unidades do Sesc nos estados. Em março, celebrando o Dia Internacional da Mulher, haverá 44 sessões, em sete estados, do clássico “A Hora da Estrela” (foto), apresentada em cópia restaurada e em 4K. As exibições serão no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Acre e Tocantins.

Nesta edição, o CineSesc fez recortes no catálogo em forma de Panoramas e inaugura a Retrospectiva Brasil para destacar obras de cineastas nacionais relevantes. O homenageado desse ano é o mineiro André Novais, reconhecido por retratar o afeto em suas produções, trazer a família e os amigos para atuarem em seus trabalhos e colocar a cidade de Contagem (MG), onde mora, como cenário principal de suas obras. Sete de seus filmes, incluindo quatro curtas e três longas, fazem parte do acervo do CineSesc 2025.

A obras foram selecionadas com recortes temáticos sobre longevidade, diversidade, produções infanto-juvenis, documentários e biografias de personalidades marcantes da cultura brasileira. No Panorama Nacional, o público poderá conferir produções que refletem a riqueza cultural do país e resgatam a força de clássicos do cinema brasileiro. Uma delas é justamente “A Hora da Estrela” (1985), protagonizada por Marcélia Cartaxo. Entre as produções recentes destaca-se “Estranho Caminho” (2023), do cearense Guto Parente, vencedora de vários prêmios internacionais.

No Panorama Internacional, a diversidade global do cinema é destacada com títulos que vêm da África, da Ásia e da Europa. Entre eles está “Mami Wata” (2022), produção nigeriana que explora a mitologia desta divindade do oeste africano e que teve na direção de fotografia a brasileira Lílis Soares. O filme recebeu o Prêmio Especial do Júri de Melhor Fotografia no Festival de Cinema de Sundance. O acervo também inclui três obras do diretor, ator e poeta senegalês Djibril Diop Mambét, artista reconhecido internacionalmente. As produções são: “O Franco” (1994), “Hienas” (1994) e “A Pequena Vendedora de Sol” (1999). Da Ásia, o CineSesc 2025 traz obras como “Monster” (2023), filme japonês premiado em Cannes.

O público infanto-juvenil terá à disposição 11 filmes, incluindo a animação indicada ao Oscar 2024 “Meu Amigo Robô”, que trata do relacionamento entre um cachorrinho e seu parceiro tecnológico; e o brasileiro “Princesa Adormecida”, estrelado por Maísa Silva, com a história de uma adolescente superprotegida pelos tios que descobre, aos 15 anos, ser apenas um sonho aquele mundo que considerava real.

Para ampliar o debate sobre a vida 60+, o Panorama Longevidade reúne filmes que trazem diferentes perspectivas sobre essa fase da vida, como “Tia Virginia” (2023), premiado no Festival de Gramado e estrelado por Vera Holtz, e “Um Dia com Jerusa” (2021), protagonizado por Léa Garcia.

Além disso, o CineSesc 2025 também resgata histórias marcantes para a sociedade brasileira, como “Black Rio! Black Power!’ (2023), de Emílio Domingos, que revisita os bailes Soul no Rio de Janeiro, e “Meu Sangue Ferve por Você” (2023), sobre a trajetória de Sidney Magal. Ambos celebram personalidades e movimentos culturais relevantes para várias gerações.