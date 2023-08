“Você Não Sabia de Mim” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe o documentário inédito “Você Não Sabia de Mim”, de Alan Minas, no dia 21 de agosto, às 20h15. O filme acompanha um grupo de pacientes com transtornos mentais desafiados a criar uma produção audiovisual. O projeto da pesquisa do longa começou com a intenção do diretor de recolher material para um roteiro de ficção, mas ao conviver com a realidade dos pacientes da Casa Verde, instituição localizada no Rio de Janeiro, entendeu que tinha uma história pronta e real diante de seus olhos.

A pesquisa de Alan começou na Casa Verde, que tem a proposta de acolher pessoas com transtornos mentais de forma mais livre, dando aos internos a liberdade de circularem pela casa, uns com mais, outros com menos autonomia. Durante os 11 meses que passou no lugar, o diretor teve a ideia de fazer dos personagens da pesquisa os próprios documentaristas, ao dar para eles a missão de criarem um filme, com cenas e roteiro pensados por eles próprios.

À medida que as produções foram sendo criadas, as histórias dos pacientes se misturaram com a ficção e trouxeram para o documentário a visão real sobre os preconceitos enfrentados, a solidão, a exclusão, mas também o amor. O projeto foi exibido pela primeira vez no DocLisboa e no Festival do Rio em 2021 e no Festival de Cinema Brasileiro de Paris em 2022.