Inscrições abertas para o worksop São Paulo Locarno Industry Academy

O BrLab, evento anual focado na formação, networking e intercâmbio de profissionais do mercado audiovisual, está com inscrições abertas para a São Paulo Locarno Industry Academy. O workshop será realizado entre os dias 4 e 7 de outubro, dentro da programação da 14ª edição do BrLab, na cidade de São Paulo.

O workshop, edição brasileira da Locarno Industry Academy, apoiada pelo Programa Ibermedia e realizada em parceria com o Festival de Locarno, destina-se a jovens profissionais interessados em expandir os seus conhecimentos e networking nas áreas de vendas, marketing, distribuição, exposição e programação/curadoria, que já trabalhem em uma empresa consolidada do ramo, ou com experiência significativa nestas áreas. Os selecionados participam de palestras, debates e discussões coletivas com profissionais renomados da indústria audiovisual. A São Paulo Locarno Industry Academy é apoiada pela Spcine e pelo Projeto Paradiso, e os participantes selecionados contarão com Bolsas Ibermedia, graças ao incentivo do Programa Ibermedia.

Os profissionais interessados em participar podem consultar o regulamento e realizar suas inscrições no site do BrLab, até o dia 28 de julho.