Bonito CineSur anuncia a programação de sua 2ª edição

O Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano anunciou a programação de exibições de 42 produções; entre elas, 30 filmes selecionados para as mostras competitivas de sua 2ª edição, que acontecerá de 19 a 27 de julho, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul.

O festival é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e com a emenda parlamentar do deputado Vander Loubet.

A sessão de abertura será realizada no dia 19 de julho, às 20h, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiweu. O filme que abre o festival será “Selva Trágica” (foto, 1963), dirigido por Roberto Farias. O longa denuncia as desigualdades sociais no campo, retratando a exploração dos trabalhadores no cultivo da erva-mate. O ator Reginaldo Faria, que integra o elenco, será homenageado. Os atores Lucélia Santos e Johnny Massaro apresentarão a cerimônia de abertura, enquanto Renata Boldrini, jornalista, apresentadora e colunista de cinema, apresentará a Mostra Competitiva de curtas e longas-metragens.

Nos dias seguintes, a programação inclui diversas mostras competitivas de filmes sul-mato-grossenses, ambientais e sul-americanos, além de sessões infanto-juvenis e pré-estreias no Cine Bonito, espaço inédito no centro da cidade que vai permitir que bonitenses e turistas possam ver filmes com toda a família, de forma gratuita. Oficinas e debates sobre cinema, com a participação de cineastas e especialistas, vão proporcionar trocas de experiências sobre a produção cinematográfica na América do Sul.

O Cine Bonito sediará ainda pré-estreias dos filmes “Ainda Somos os Mesmos”, “Placa-Mãe”, “Invisível,” e “A Filha do Pescador”.

No dia 27 de julho, haverá uma homenagem ao cartunista Ziraldo, com a exibição do filme “Menino Maluquinho”, no Cine Bonito. O filme conta a história de um garoto normal, feliz e bem cuidado por sua família, que aproveita a infância brincando.

Neste mesmo dia, às 16h30, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiwéu, será exibido o filme de encerramento: “Terceiro Milênio” (1981), dirigido pelo cineasta Jorge Bodanzky. O diretor será homenageado e participará de uma conversa após a sessão. O filme aborda a potencialidade econômica do Amazonas e seus desvios, incluindo a corrupção na política indigenista e a presença de fábricas poluidoras.

Às 20h, após a exibição do filme, ocorrerá a entrega do Troféu Pantanal para os vencedores das mostras competitivas, com a distribuição dos prêmios feita pela atriz Dira Paes.

Localizado no coração da América do Sul, Bonito faz parte do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e é um dos pontos de ecoturismo mais importantes do Brasil.