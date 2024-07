Festival de Cinema de Vitória divulga programação completa da 31ª edição

Foto: Longa “Presença”, do capixaba Erly Vieira Jr © Yuri Ayres

O Festival de Cinema de Vitória divulgou a programação completa da 31ª edição, que será realizada entre os dias 20 e 25 de julho, no Espírito Santo. O evento é gratuito e contará com homenagens a Lázaro Ramos e Suely Bispo. Serão 70 horas de programação com 78 filmes (cinco longas-metragens e 73 curtas), divididos em 12 mostras competitivas, além de debates e atividades de formação.

Os filmes selecionados, produzidos em 2023 e 2024, apresentam um recorte da produção audiovisual brasileira contemporânea e contemplam diversos gêneros cinematográficos, em trabalhos que trazem narrativas plurais sobre o Brasil. As exibições acontecem à tarde, nas salas de cinema Marien Calixte e Cariê Lindenberg, e à noite, no Teatro Glória, no Sesc Glória.

As produções concorrem ao Troféu Vitória em 35 categorias e a escolha dos premiados é feita pelo Júri Técnico do festival, composto por especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, e pelo Júri Popular, que escolhe o Melhor Filme em todas as mostras competitivas. Ao todo, foram cadastradas 1.217 produções de todas as regiões do país.

Fora de competição, o 31º FCV realiza duas sessões especiais: o lançamento do documentário “Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia M. de Souza”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, produzido no Espírito Santo e que conta a história da escritora capixaba Carmélia Maria de Souza; e a exibição de “Lobby do Batom”, documentário de Gabriela Gastal sobre a presença feminina na política, seguida de debate com diretora e a produtora Renata Fraga. A programação do festival apresenta também a sétima edição da Mostra Cinema de Bordas, que tem a curadoria de Bernadette Lyra e, neste ano, exibe o longa-metragem “A Noite das Vampiras”, de Rubens Mello.

As mostras competitivas do 31º Festival de Cinema de Vitória são divididas em janelas de exibição que ocorrem à tarde e à noite, no Sesc Glória. As sessões noturnas serão realizadas no Teatro Glória, sempre a partir das 19h, e o público poderá conferir os filmes da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, da 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas e da 13ª Mostra Foco Capixaba. A programação vespertina é dividida entre as salas de cinema Cariê Lindenberg e Marien Calixte localizadas, respectivamente, no 2º e no 3º andar do Sesc Glória.

As exibições na Sala Cariê Lindenberg têm início no domingo (21), às 14h, com a 9ª Mostra Mulheres no Cinema e, logo após, às 16h, com a 6ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico. Na segunda-feira (22), às 16h, acontece a 13ª Mostra Corsária. E na quarta-feira (24), às 14h, é a vez de conferir os filmes da 11ª Mostra Outros Olhares – Programa Outros Brasis.

Na Sala Marien Calixte, os cinéfilos poderão assistir, no domingo (21), aos curtas-metragens da 14ª Mostra Quatro Estações (às 14h) e da 9ª Mostra Cinema e Negritude (às 16h). Na segunda-feira (22), às 15h, as produções da 7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental. Já na terça-feira (23), às 14h, serão exibidos os filmes da 11ª Mostra Outros Olhares – Programa Meu Corpo é Outro. A 8ª Mostra Nacional de Videoclipes fecha as exibições no espaço, na quarta-feira (24), às 14h.

Comandados pela pesquisadora, crítica, curadora e roteirista Viviane Pistache, os debates com os realizadores da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas e 13ª Mostra Foco Capixaba acontecem de 21 a 25 de julho, no dia seguinte às sessões, sempre às 10h, no Hotel Senac Ilha do Boi, e são abertos ao público.

Homenagens

O ator, diretor e escritor Lázaro Ramos é o Homenageado Nacional do 31º Festival de Cinema de Vitória. Como parte da homenagem, o artista receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado, que trata da sua vida e trajetória profissional. Em sua carreira, Lázaro interpretou personagens que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. No cinema, participou de mais de 40 filmes, como o premiado “Madame Satã”, de Karim Aïnouz; “O Homem que Copiava” (2003), “Meu Tio Matou um Cara” (2004) e “Saneamento Básico” (2007), de Jorge Furtado; e “Ó Paí Ó” (2007), de Monique Gardenberg. Em 2022, estreou na direção de longas-metragens com “Medida Provisória”. Na TV, Foguinho, da novela “Cobras & Lagartos”, e Mr Brau, da série homônima, são personagens que fazem parte da história da televisão brasileira, assim como Mário Fofoca, que ele interpretou no remake de “Elas Por Elas”, em 2024. Nos palcos, entre grandes trabalhos, desde 2015 ele dirige, atua e produz o espetáculo “O Topo da Montanha”, peça em que, ao lado de Taís Araujo, interpreta o reverendo Martin Luther King, e que já levou mais de 300 mil espectadores ao teatro. O artista também tem lugar de destaque na literatura onde já escreveu uma série de livros para o público infantojuvenil, a publicação “Medida Provisória: Diário do Diretor”, que conta os bastidores da direção de seu primeiro filme; e o best seller “Na minha Pele”, livro que marca sua estreia na literatura adulta e o consagrou como um dos escritores negros mais vendidos do país.

A atriz e poeta Suely Bispo é a Homenageada Capixaba do 31º Festival de Cinema de Vitória. Como parte da homenagem, a artista também receberá o Troféu Vitória e o Caderno da Homenageada. Com um percurso de mais de três décadas nos palcos capixabas, dezenas de trabalhos no cinema e a participação em uma importante obra da teledramaturgia nacional, além de vários livros, é possível perceber, na vida profissional desta baiana radicada no Espírito Santo, a pluralidade nas múltiplas atuações como artista. No cinema esteve em “3331” (2011), de Jorge Nascimento; “Beatitude” (2015), de Délio Freire; “Os Mais Amados” (2018), de Rodrigo de Oliveira; “A Matéria Noturna” (2021), de Bernard Lessa; e no terror “Destinos das Sombras” (2023), de Klaus Berg. Na TV brilhou como Doninha, na novela “Velho Chico” (2016). Nos palcos esteve em dezenas de produções, como “Shakespearianas” (1998), solo que adapta textos de personagens femininas de William Shakespeare, com dramaturgia da própria Suely, e uma longeva parceria com o Teatro Experimental Capixaba, que teve início com o espetáculo “Fausto” (1995), inspirado na consagrada obra de Marlowe e Goethe, e segue até os dias atuais com “Corpus em Vidas” (2023), trabalho mais recente da companhia. Autora consagrada, a poesia atravessa o trabalho de Suely. Entre inúmeros textos publicados, destacam-se três livros dedicados ao gênero: “Desnudalmas” (2009), “Lágrima Fora do Lugar” (2016) e “Conversas com o Silêncio” (2022).

Atividades formativas

As atividades de formação são um dos principais focos do Festival de Cinema de Vitória, além do fomento e da difusão do audiovisual brasileiro. Este ano, a programação inclui cinco atividades, que acontecem no Hub ES +, localizado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. As inscrições acontecem no site do 31º FCV (festivaldevitoria.com.br), até o preenchimento das vagas, que são limitadas.

Toda a programação do 31º Festival de Cinema de Vitória é gratuita. Para as exibições e atividades que acontecem no Sesc Glória, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, sempre uma hora antes de cada sessão, sujeitos à lotação do espaço. As atividades de formação são para o público previamente inscrito.

O 31º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e Petrobras, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Conta também com o patrocínio da Arcelor Mittal através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, Secretaria da Cultura do Espírito Santo. Conta com a parceria do Sesc Glória. Tem apoio da Rede Gazeta, do Canal Brasil, do Canal Like e da Carla Buaiz Jóias. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).