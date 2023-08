Série baiana é selecionada para laboratório do SANFIC Indústria, no Chile

“Fim de Ano”, série produzida pela produtora baiana Têm Dendê Produções, foi um dos projetos selecionados para o Series Lab, laboratório promovido pelo SANFIC Indústria, festival internacional de cinema que acontece em Santiago, no Chile. Vânia Lima, diretora do projeto, e Daniel Arcades, coordenador dos roteiros da série, receberão consultorias e participarão do pitching ao final do evento. Já as roteiristas Jô Levy e Ludielma Laurentino, terão um encontro on-line nesta sexta-feira (18) com Augustina Lumi, produtora de cinema e televisão e professora radicada em Madrid, especializada no desenvolvimento de audiências e políticas de promoção global de conteúdo audiovisual.

O SANFIC reúne palestras, exibições, laboratórios e rodadas de negócios.

“Estamos desenvolvendo esse projeto com dedicação absoluta e essa seleção é uma validação de um trabalho feito com muito zelo. Estou ansiosa para este encontro com profissionais que se destacam na cena do audiovisual latino”, pontua Vânia Lima, que participará ainda de um momento dedicado às mulheres do audiovisual, selecionadas para o festival.

“Fim de Ano” apresenta um thriller sobre uma viagem de ônibus pelo cerrado brasileiro que tem sua rota alterada a partir de eventos e acontecimentos estranhos.