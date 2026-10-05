Estreia nacional, documentário de Peter Mettler, de sete horas de duração, será exibido na Mostra DOCSP

Nos próximos dias 12, 14 e 15 de outubro, o DOCSP – 12º Encontro Internacional apresenta o filme “Enquanto a Grama Verde Cresce – Um Diário em Sete Partes” (foto), do cineasta suíço-canadense Peter Mettler, em sua programação presencial gratuita da Mostra de Filmes.

No filme, a narrativa se constrói a partir de eventos marcantes na vida do próprio diretor ao longo de três anos: a morte consecutiva de seus pais (Julia e Alfred) e o isolamento provocado pela pandemia global. Usando sua câmera como uma ferramenta para navegar no tempo e no espaço, Mettler viaja entre as montanhas de Appenzell, na Suíça, os períodos de lockdown em Toronto (Canadá), além de passagens por Cuba e pelo Novo México.

Com uma filmografia que transita entre documentário, ensaio, diário de viagem, entrevista, ficção e crítica, Peter Mettler aborda frequentemente temas como transcendência, natureza e tecnologia, em um trabalho reconhecido em festivais como TIFF, Locarno, Visions du Réel e Hot Docs.

Com exibições gratuitas no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), esta será a estreia nacional do longa, exibido na íntegra, no dia 12, a partir das 11h. Já nos dias 14 e 15, os capítulos 4 e 5 serão exibidos, respectivamente, às 18h30 e 19h30, e no dia 15, as partes 6 e 7 ficam em cartaz às 19h e 20h30. Os ingressos para a sessão do dia 12 deverão ser reservados através da plataforma Sympla; para os dias 14 e 15, o público pode retirar até uma hora antes da sessão, presencialmente.

Mettler também estará presente no MIS para um encontro com o público, no dia 14 de outubro, em um seminário dedicado aos seus processos criativos, motivações e caminhos como artista. Participam do diálogo, ao longo do dia, a diretora e fotógrafa brasileira Heloisa Passos, a realizadora e pesquisadora Fernanda Pessoa e o cineasta argentino Andrés Di Tella.

Já na programação online da Mostra de Filmes DOCSP 2026, que acontece na Todesplay, estão os documentários “Deixa na Régua” (2016) e “Black Rio! Black Power!” (2025), ambos do cineasta Emílio Domingos. Nos longas, Domingos investiga a cultura brasileira e, por consequência, negra, através de vivências do cotidiano, como os salões de barbeiro, no caso de “Deixa na Régua”, e os bailes de soul music carioca dos anos 1970, em “Black Rio! Black Power”. Os filmes ficam disponíveis até o dia 31 de outubro na plataforma.

Realizador audiovisual, antropólogo e professor, Domingos também estará presente no DOCSP, no dia 13 de outubro, para uma masterclass que propõe uma jornada por sua trajetória no cinema documental, seus processos de criação e sua experiência em diferentes frentes do audiovisual, desde produções independentes ao acesso a grandes players do mercado. A atividade conta com as participações do cantor Salgadinho, um dos protagonistas da série documental “Anos 90 – A Explosão do Pagode”, e do cineasta Lincoln Péricles (LK).