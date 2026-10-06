Fórum AVI e ICINE repudiam ação do SIAESP contra políticas de descentralização do audiovisual

O Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia (Fórum AVI) e o Fórum de Cinema do Interior Paulista (ICINE) publicaram, nesta segunda-feira (5/10) um manifesto de repúdio à uma Ação Civil Pública movida pelo Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP) contra a Ancine e a União.

A ação questiona mecanismos de regionalização, descentralização e ações afirmativas utilizados na distribuição de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

No manifesto, as entidades alertam para os impactos que o enfraquecimento dessas políticas pode provocar sobre a produção audiovisual realizada fora dos grandes centros. Em 2025, proponentes sediados no Rio de Janeiro e em São Paulo concentraram 57,25% dos recursos contratados pelo FSA, enquanto Norte, Nordeste e Centro-Oeste somaram 22,63%.

Para o Fórum AVI e o ICINE, políticas de descentralização são fundamentais para enfrentar desigualdades históricas no acesso a financiamento, formação, infraestrutura e circulação, garantindo condições para que diferentes territórios participem da produção audiovisual brasileira.

Intitulado “A diversidade no audiovisual está sob ataque, e o que está em risco vai muito além do dinheiro”, o manifesto defende a manutenção e o fortalecimento de mecanismos que ampliem a presença de profissionais, produtoras e obras de diferentes regiões no setor.