Cineteatro São Luiz celebra os 50 anos de cinema de Rosemberg Cariry com programação especial

O Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, realiza, entre os dias 7 e 10 de outubro, a programação especial Rosemberg Cariry – 50 Anos de Cinema, dedicada à trajetória de um dos mais importantes realizadores do audiovisual cearense. Ao longo de quatro dias, serão exibidos cinco longas-metragens do diretor, em sete sessões gratuitas, oferecendo ao público a oportunidade de percorrer diferentes períodos, temas e linguagens de uma obra construída ao longo de cinco décadas.

A seleção apresentada no São Luiz atravessa mais de três décadas de sua produção, começando por “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, de 1986, primeiro longa-metragem do cineasta, e chegando a “Notícias do Fim do Mundo”, realizado em 2019. Integram ainda a programação “Corisco e Dadá” (1996), “Lua Cambará – Nas Escadarias do Palácio” (foto, 2002) e “Os Pobres Diabos” (2013).

“O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” recupera a experiência da comunidade religiosa e camponesa, liderada pelo beato José Lourenço no Cariri cearense, enquanto “Corisco e Dadá” mergulha no universo do cangaço a partir da trajetória de um de seus casais mais emblemáticos. O longa, protagonizado por Chico Diaz e Dira Paes, tornou-se uma das obras mais reconhecidas da filmografia do diretor.

Em “Lua Cambará – Nas Escadarias do Palácio”, Cariry articula imaginário popular, poder e tragédia, enquanto “Os Pobres Diabos” acompanha uma companhia circense itinerante em sua passagem pelo sertão nordestino. Já “Notícias do Fim do Mundo” representa uma etapa mais recente de sua produção, reafirmando a continuidade de um cinema interessado nas relações entre indivíduo, território e sociedade.

Nascido em Farias Brito, no Ceará, em 1953, Rosemberg Cariry iniciou sua trajetória cinematográfica em 1975. Diretor, roteirista, produtor, escritor e poeta, construiu uma filmografia profundamente relacionada à cultura popular, à memória, às religiosidades, ao sertão e aos processos históricos e sociais do Nordeste. Seus filmes circularam por festivais nacionais e internacionais e fazem de Cariry uma presença fundamental na história do cinema produzido no Ceará e no Brasil.

Em 2025, durante o lançamento da plataforma Siará+, o cineasta já havia recebido, no São Luiz, uma homenagem por seus 50 anos de trajetória, ocasião em que foi exibido “Lua Cambará – Nas Escadarias do Palácio”.

Rosemberg Cariry – 50 Anos de Cinema

Data: 7 a 10 de outubro (horários diversos)

Local: Sala Luiz Severiano Ribeiro – Cineteatro São Luiz – R. Major Facundo, 500, Centro, Fortaleza/CE

Ingressos: gratuitos