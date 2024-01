Laboratório de roteiro selecionará projetos de curta de ficção de jovens da periferia do Rio

A cidade do Rio de Janeiro terá o seu primeiro laboratório de desenvolvimento de roteiros direcionado exclusivamente para jovens roteiristas da periferia. O laboratório Roteiros do Arrabalde: Oficina de Criação Suburbana selecionará seis projetos de curta-metragem de ficção de roteiristas residentes nas zonas norte e oeste ou nas favelas da zona sul e região central da cidade.

No laboratório, que ocorrerá em maio, os jovens selecionados terão consultorias com os cineastas Sandra Kogut e Emílio Domingos e com a curadora Flavia Candida. Após as clínicas de consultoria, os jovens apresentarão seus projetos em um pitching para uma banca formada por outros profissionais do audiovisual. Outro destaque é que todos os participantes serão premiados pelo laboratório, recebendo prêmios adaptados ao nível de desenvolvimento em que se encontra o projeto.

As inscrições para o laboratório serão gratuitas e terão início em fevereiro. Informações podem ser obtidas pelo perfil do Instagram @poetica.marginal ou pelo e-mail poetica.marginal@gmail.com. O Roteiros do Arrabalde é uma realização da produtora Poética Marginal e tem o apoio do Projeto Paradiso, ColabCine, Centro Cultura da Justiça Federal (CCJF), RioFilme e da Lei Paulo Gustavo.