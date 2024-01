Futura lança série “Meu Olhar” com a exibição de 24 curtas criados por jovens da periferia de São Paulo

Foto: “Troca de Turno”, de Rayanne Candido Amorim da Conceição

No dia 29 de janeiro, às 21h55, o Futura estreia a série “Meu Olhar”, que vai exibir 24 curtas criados por jovens da periferia do estado de São Paulo, finalistas do projeto de mesmo nome, lançado em 2022. A proposta da iniciativa foi promover a diversidade no setor audiovisual, mediante a qualificação profissional gratuita de jovens talentos, realizada pela co. liga, escola virtual que busca promover a inclusão de juventudes no campo da Economia Criativa. Foi dada prioridade a pessoas negras e/ou indígenas, mulheres, mães solo e pessoas transgênero da região, estimulando a formação profissional e visões de mundo que valorizam a cultura e a criatividade por meio do curta-metragem. O projeto “Meu Olhar – Filmes curtos feitos pela Juventude Periférica de São Paulo” foi uma iniciativa criada a partir da cooperação técnica e financeira entre a Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI), a Fundação Roberto Marinho (FRM), representadas pela co. liga, e a Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A (Spcine).

Com mais de mil inscritos, que, durante oito meses, passaram por um processo de formação audiovisual totalmente gratuito, foram selecionados 120 projetos que conquistaram uma bolsa de R$ 3 mil cada para a produção dos curtas. Destes, 24 filmes de até 5 minutos cada foram escolhidos como finalistas do edital e agora serão exibidos no canal.

A juventude da periferia é, sobretudo, preta e parda. Embora o acesso aos meios de produção venha aumentando nos últimos anos, ainda faltam oportunidades de capacitação qualificada para que possam entrar no mercado de audiovisual por meio de suas produções. Jovens transgênero (trans, travestis, não binários) de regiões mais vulneráveis e negros encontram ainda mais uma barreira de entrada, devido a sua identidade de gênero.