SAPI recebe inscrições para as Rodadas de Negócios e Prêmio CORA

A edição de 2022 do SAPI, plataforma de desenvolvimento, conexão e promoção do audiovisual, será entre os dias 13 e 16 de dezembro de forma online e gratuita. Realizado desde 2014, o SAPI chega à sua 6ª edição com estudos de caso, painéis, mesas de debate, encontros e uma masterclass, reunindo nomes importantes do meio audiovisual.

As Rodadas de Negócios reúnem produtores audiovisuais e players interessados em fechar parcerias ou em exibir os conteúdos em suas plataformas ou canais de televisão. O objetivo é gerar conexões e concretizar negócios que fortaleçam o mercado audiovisual.

Produtores audiovisuais do centro-oeste, norte e nordeste podem inscrever seus projetos até o dia 30 de novembro por meio do site mercadosapi.com. Os encontros são agendados após a inscrição e seleção dos projetos e ocorrerão, de forma on-line, nos dias 15 e 16 de dezembro, durante o 6º SAPI.

Os players que participarão da edição deste ano são: Canal Brasil, CineBrasilTV, Condé+, Descoloniza Filmes, Elo Studios, Globo Filmes, Globonews, GNT, Modo Viagem, Olhar, Tem Dendê, Vitrine Filmes, Viva e Canal Curta!.

Na edição de 2021, as Rodadas de Negócios do SAPI contaram com 14 players e 48 projetos selecionados, com participantes de toda a região do CONNE – Centro-Oeste, Norte e Nordeste, já que o SAPI também faz parte da rede de mercados dessa macro-região juntamente com os mercados audiovisuais MATAPI e o Nordeste Lab.

Durante a programação do 6º SAPI também serão revelados os contemplados no Prêmio CORA, espaço dedicado à produção feminina da região centro-oeste do Brasil. A premiação premiará um projeto de longa-metragem ou série de TV em fase de desenvolvimento ou pré-produção de ficção, documentário ou animação. As inscrições para o Prêmio CORA vão até o dia 3 de dezembro, para projetos de curta-metragem, longa-metragem ou série de TV, nas etapas de desenvolvimento, pré-produção e produção e que tenham como roteiristas e diretoras mulheres do centro-oeste do Brasil. É permitido que o projeto tenha coautoria masculina desde que a inscrição seja no nome da realizadora.

Nesta edição, o Prêmio CORA contempla o Prêmio-estímulo Projeto Paradiso para melhor longa-metragem de ficção, com premiação de R$ 3 mil, consultoria e troféu; Prêmio para melhor série ou longa-metragem, documentário e animação, com premiação de consultoria e troféu; Prêmio para melhor curta-metragem, com premiação de script doctoring e troféu. Em 2022, o júri é formado por Barbara Sturm, Edileuza Penha, Jô Levy e Marilia Nogueira.