“A Invenção do Outro” e “Mato Seco em Chamas” dividem principais prêmios do Festival de Brasília

Maria do Rosário Caetano, de Brasília

A cerimônia de premiação da quinquagésima-quinta edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi longa, marcada por excesso alucinado de discursos e muito cansativa. Mas o júri fez a coisa certa: premiou os dois melhores longas-metragens da competição.

O grande vencedor foi o documentário “A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge, poderoso registro de missão da Funai, comandada pelo indigenista Bruno Pereira (assassinado em junho último, no amazônico Vale do Javari), que contatou indígenas isolados da etnia Koburo. O filme somou cinco troféus.

O longa ficcional, de base documental, “Mato Seco em Chamas”, incendiária criação de Adirley Queirós e Joana Pimenta, foi o recordista de troféus da noite, oito no total, incluindo o prêmio de melhor direção e elenco feminino (para as ex-presidiárias, agora atrizes, Joana Darc Chitara e Lea Alves, como protagonistas, e Andreia Vieira como coadjuvante). O filme, que uniu produtoras de Brasília e Portugal, foi também o eleito da Crítica.

O júri oficial, que reuniu os cineastas Anna Muylaert, Sérgio de Carvalho e Alice Lanari, a atriz Ana Flávia Cavalcanti e o crítico Juliano Gomes, não praticou o distributivismo. Apostou (quase) todas as fichas nos vigorosos “A Invenção do Outro” e “Mato Seco”.

Dos seis competidores, dois foram destacados com parcimônia: o documentário (com inserção ficcional) brasiliense “Rumo”, de Bruno Victor e Marcus Azevedo, levou o Prêmio Especial do Júri. O filme recupera a luta da UnB, primeira universidade federal a adotar, em 2004, o mecanismo de Cotas para estudantes afro-brasileiros e indígenas.

Para a ficção mineira “Canção ao Longe” coube o Troféu Candango de melhor ator (Carlos Francisco). O papel dele, no filme, é pequeno, mas o prêmio foi justíssimo. Dono de talento especial, o paulistano (radicado agora em Minas Gerais) ilumina suas participações sejam elas grandes (como em “Marte Um”, no qual interpreta o pai de Deivinho, garoto que sonha participar de missão espacial), sejam coadjuvantes, caso do motorista de “Canção ao Longe”. E, registre-se, o júri não tinha opções, pois este foi um festival com mais documentários que ficções. E, excepcionalmente, dominado pela presença feminina, hegemônica nos elencos.

Dois filmes da competição foram ignorados pelo júri oficial e júris paralelos — a ficção pernambucana “Espumas ao Vento”, de Taciano Valério, e o documentário carioca “Mandado”, de João Paulo Reys e Brenda Melo, sobre poderes arbitrários de forças judiciais-militares.

Os acertos do júri oficial foram testemunhados por poucos espectadores. Afinal, os principais prêmios do mais tradicional e longevo festival do país, foram anunciados de madrugada. A noite, que começara muito bem com a exibição do curta “O Nosso Pai”, de Anna Muylaert, e o longa documental “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, desandou de forma irreversível. Primeiro, com imenso atraso. Os primeiros troféus foram entregues a partir das 22 horas. E a cerimônia terminou perto de duas da manhã.

A apresentadora do festival, a talentosíssima atriz Bárbara Colen, recebeu parceira inesperada e cativante para comandar a premiação: a comunicadora digital Dandara Pagu.

A jovem pernambucana, mulher preta e de formas avantajadas, fôra vista, duas horas antes, como uma das três irmãs do espantoso (e aliciante) “O Nosso Pai”, ao lado das excelentes atrizes Grace Passô e Camila Márdila. O trio feminino interpreta irmãs (por parte de pai) que resolvem cometer ato dos mais inusitados, num Brasil dominado por presidente-defensor do armamento da população.

No palco do Cine Brasília, a diretora de “Que Horas Ela Volta?” disse que Dandara fazia, com “O Nosso Pai”, sua estreia como atriz e que, tinha certeza, dali em diante, seria convidada para muitos filmes.

Pois a moça começou arrasando na festa de entrega dos troféus Candangos. Com o dom do improviso, avisou que o autor do texto-guia da cerimônia “já podia tomar um Gardenal”, pois ela iria bagunçar o roteiro, caprichando no free style. Só que cada premiado que subia ao palco (e com parceiros não-laureados) danava a falar. E todos falavam como se não houvesse amanhã, indiferentes ao adiantado da hora e insensíveis à paciência do público (que, esgotado, foi deixando o Cine Brasília).

O niemárico e belo espaço cinematográfico da capital federal estava lotado, quando a cerimônia começou. E reduzido a alguns gatos pingados, quando foi anunciado o merecido triunfo de “A Invenção do Outro”.

A sala esvaziava e, mesmo assim, os ‘agradecedores’ de prêmio seguiam com discursos infindáveis, indiferentes à síntese e encantados com suas próprias palavras. O exemplo mais espantoso da noite materializou-se na dupla paraibana Thiago Costa (diretor) e Laiz de Oyá, atriz coadjuvante em “Calunga Maior”. A cada prêmio oficial ou paralelo, a dupla discursava. Ele expunha didaticamente longos comentários sobre cada prêmio, e ela comentava, redundantemente, o comentário dele.

Na metade da cerimônia, a vibrante Dandara Pagu já não se acertava com o teleprompter, errava nomes e já não improvisava. Bárbara Colen seguia com sua sóbria elegância, mas o desastre já estava configurado. A discurseira prosseguiu madrugada adentro e para cinéfilas cadeiras vazias.

Nem Adirley Queirós, nem Joana Pimenta, de “Mato Seco em Chamas”, numericamente o filme mais premiado da noite, compareceu ao Cine Brasília. Foram representados pela produtora Andreia Queiroz, por sorte, dona de síntese ímpar. Aliás, ela e Bruno Jorge, o roteirista, fotógrafo, montador e diretor de “A Invenção do Outro” mereciam o Troféu João Cabral de Mello Neto (ou Graciliano Ramos), se ele existisse, pois estes dois nordestinos viveram para evitar a verborragia retórica.

Os falastrões da noite provocaram algo inusitado: não houve foto conjunta dos premiados, aquela que, ao final da cerimônia, leva os laureados ao palco para coletivamente erguerem seus troféus. A discurseira desabrida cansara até parte dos premiados, que foi embora junto com a maioria do público.

Não se pode julgar um festival pelos desacertos de sua cerimônia de premiação. O saldo desta edição, de número 55, do Festival de Brasília é positivo. Primeiro, porque entregou o Candango a um filme formidável (até no inquietante título – “A Invenção do Outro”) e 100% inédito. E confirmou a bem-sucedida trajetória de “Mato Seco em Chamas”, que tem causado sensação em festivais nacionais e internacionais.

A Revista de CINEMA perguntou a Bruno Jorge se ele já estava inserido no circuito de festivais internacionais e recebeu resposta concisa e franca: “o Festival de Brasília sempre foi nossa prioridade absoluta. Queríamos estrear o filme aqui, na capital da República e sede da Funai”. Para arrematar: “só agora vamos nos preocupar com os festivais internacionais e com outras vitrines nacionais”.

O festival candango, que deve retornar à sua data histórica ano que vem (em setembro, na primavera), foi portanto valorizado, como merece, pelo documentarista Bruno Jorge, esteio de “A Invenção do Outro”. Foi escolhido como primeira vitrine do impactante filme. Esta é a natureza de um evento cinematográfico criado pelo mestre Paulo Emílio Salles Gomes, 58 anos atrás (por interferências político-censórias, o festival sofreu solução de continuidade em 1972, 73 e 74).

No terreno do curta (competição nacional), Brasília deu projeção ao inquieto e criativo “Escasso”, do duo carioca Encruza (Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles). Valorizou as qualidades de “Lugar de Ladson”, de Rogério Borges, vindo do município paulista de Rio Claro, onde floresceu, na década passada, um de nossos mais promissores polos de produção interiorana, dinamizado, num primeiro momento, por João Paulo Miranda Maria (de muitos curtas e do longa “Casa de Antiguidades”).

Outro curta que teve grande reconhecimento foi o paraibano “Calunga Maior”, de Thiago Borges. Pena que a discurseira sem limites e redundante do cineasta e de uma de suas atrizes tenha irritado o público (e a mídia especializada, em especial). Cada vez que uma láurea era atribuída a “Calunga Maior”, sussurros se faziam ouvir: “lá vem mais um agradecimento duplicado e sem-noção”.

Na Mostra Brasília, que voltou a contar com sólido apoio da Assembleia Legislativa do DF (ausente por três anos) e de sua TV Distrital, os premiados foram “O Pastor e o Guerrilheiro, de José Eduardo Belmonte (melhor longa, troféu e prêmio no valor de R$100 mil), “Levante pela Terra”, de Marcelo Costa (sobre manifestações em defesa de direitos dos povos originários) e do sacudido “Manual da Pós-Verdade”, de Thiago Foresti, libelo anti-fake news.

Nos agradecimentos, felizmente consistentes e de duração razoável, o diretor do “Manual” e seu protagonista (o ator Wellington Abreu) usaram de humor e argumentos políticos para torcer pelo fim definitivo da era Bolsonaro, que expandiu de forma avassaladora, o que Abreu chamou, citando a jornalista Patrícia Campos Mello, de “máquina do ódio” voltada à difusão de mentiras.

