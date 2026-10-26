Festival do Cinema Brasileiro traz filmes a R$ 12 em todo o país

Democratizar o acesso à cultura, proporcionar entretenimento para a população e valorizar as nossas produções cinematográficas. É com esse objetivo que a FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e a ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) se uniram para mais uma campanha exclusiva: o Festival do Cinema Brasileiro. Entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, as redes trarão ingressos com preço fixo promocional de R$12 para os longas nacionais, nas salas convencionais.

As entidades são também responsáveis pela Semana do Cinema, que já teve nove edições e em setembro deste ano levou cerca de 5,6 milhões de pessoas para as salas de cinema.

A programação contará com atrações para diversas as idades, com destaque para “100 Dias”, que conta a história de Amyr Klink, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, com Any Gabrielly e Giulia Be, e os fenômenos “Se Eu Fosse Você 3”, franquia com Tony Ramos e Glória Pires, e “Minha Melhor Amiga”, que já ultrapassou “Ainda Estou Aqui” em bilheteria e segue arrastando milhares de pessoas para as salas. Além disso, combos serão disponibilizados com preços especiais.

Vale ressaltar que, durante o período, os cinemas seguirão ofertando filmes internacionais e que o desconto é válido somente para as obras brasileiras. A adesão é voluntária e todas as redes do país confirmaram participação. Para conferir a grade de filmes completa e os valores de pipoca e refrigerante, basta acessar o site dos exibidores e tiqueteiras.