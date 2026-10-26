Série policial “Delegado” estreia no Canal Brasil

O primeiro episódio de “Delegado” estreia no Canal Brasil no dia 30 de outubro, às 22h. Dirigida por Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, a série acompanha Felipe (Johnny Massaro), um jovem de classe média que ingressa na Polícia Civil movido por um ideal de justiça e assume sua primeira delegacia no Recife. A produção é de Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho e, além de Massaro, integram o elenco Alice Carvalho, Hermila Guedes, Virginia Cavendish, Igor de Araújo, Rubens Santos, Narcival Rubens, Nataly Rocha e Georgette Fadel, com participação especial de Tânia Maria.

No episódio de estreia, Felipe chega à sua primeira delegacia, localizada na periferia do Recife, e se depara com um ambiente muito diferente daquele que imaginava encontrar ao assumir o cargo. Em meio a uma equipe experiente, que já possui seus próprios códigos e maneiras de lidar com o cotidiano policial, o novo delegado precisa descobrir como se adaptar à rotina e lidar com as particularidades do território onde passa a atuar. Diante desse cenário, suas convicções começam a ser colocadas à prova.

Movido por um senso idealizado de justiça, Felipe chega à Polícia Civil com a intenção de fazer a diferença, mas ainda precisa compreender as dinâmicas que orientam o funcionamento da instituição. A convivência com os colegas e o contato com uma realidade marcada pela precariedade e por diferentes relações de poder dão início a um processo de transformação do personagem, que passa a confrontar suas expectativas com os desafios da profissão.

Ambientada em Pernambuco, a série coloca em primeiro plano o cotidiano da Polícia Civil no Nordeste, universo ainda pouco explorado pela ficção brasileira. A partir da figura do delegado, responsável pela condução das investigações e inserido em uma posição de autoridade dentro da estrutura policial, a trama aborda as contradições da instituição e os dilemas enfrentados por quem atua nesse ambiente.

Inspirada em referências do gênero policial, “Delegado” incorpora elementos da realidade brasileira e recifense, combinando situações de tensão, humor local e crítica social. Ao acompanhar os primeiros passos de Felipe na nova função, a produção também propõe uma reflexão sobre as relações entre poder, classe e ideologia e sobre os diferentes interesses que atravessam a atuação policial.

A série chega no Globoplay (Plano Premium) sempre no dia seguinte à exibição na TV.