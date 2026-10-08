Giovanna Lancellotti interpretará Carmen Miranda em cinebiografia de Esmir Filho

Foto: Esmir Filho e Giovanna Lancellotti © Bob Wolfenson

A cinebiografia de “Carmen” apresentará Giovanna Lancellotti no papel da eterna Pequena Notável. Com direção de Esmir Filho (“Homem com H”), o longa-metragem vai retratar a trajetória da mulher icônica que foi uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos. O projeto surgiu há quatro anos, quando a atriz, que se tornou produtora do filme, ficou fascinada pela personagem e se debruçou em uma minuciosa pesquisa sobre Carmen Miranda.

Com roteiro, ainda em desenvolvimento, assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo (“Cangaço Novo”), o projeto tem produção da Ananã Produções, de Julio Uchôa, da novaiorquina Producing Partners (vencedora de 3 prêmios Emmy e com 13 indicações), dos sócios brasileiros Tatiana Issa e Guto Barra, e da GL Filmes, de Giovanna Lancellotti. A H2O Produções é coprodutora, tendo os produtores associados Sandro Rodrigues e Irina Neves à frente do projeto. A distribuição nos cinemas brasileiros será realizada pela H2O Films. As filmagens serão realizadas nos Estados Unidos (Nova York) e no Brasil (Rio de Janeiro, Maricá e Petrópolis), no segundo semestre de 2027, e o lançamento comercial está previsto para 2028.

Giovanna Lancellotti iniciou a preparação para o filme há dois anos, com um rigoroso e abrangente processo artístico, corporal e de pesquisa. No Rio de Janeiro, tem aulas semanais de preparação de corpo e coreografia com Márcia Rubin e Vanessa Garcia, que conduzem um minucioso trabalho para aproximar os dois corpos, da atriz e da personagem, investigando a essência e os afetos que moldam os movimentos de Carmen Miranda. Felipe Habib, que assina a direção de performance e preparação musical do longa, realiza encontros semanais com a atriz para conduzir seu desenvolvimento técnico, ampliando sua extensão vocal e complexidade musical para responder às exigências artísticas da personagem. Nas fases de pré-produção e no set de filmagem, Felipe acompanhará de perto Giovanna e todo o elenco que canta e toca no filme, alinhando a entrega da performance musical à interpretação cênica em tempo real.

“Carmen” tem patrocínio da Caixa Vida e Previdência, Caixa Consórcio e JGP Gestão de Recursos, além do investimento institucional da CODEMAR (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), com apoio da Caixa Seguridade.