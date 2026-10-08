Últimos:
Making of Notícias Produção Cinema Slideshow Últimas Notícias 

Giovanna Lancellotti interpretará Carmen Miranda em cinebiografia de Esmir Filho

Redação 0 comentários , ,

Foto: Esmir Filho e Giovanna Lancellotti © Bob Wolfenson

A cinebiografia de “Carmen” apresentará Giovanna Lancellotti no papel da eterna Pequena Notável. Com direção de Esmir Filho (“Homem com H”), o longa-metragem vai retratar a trajetória da mulher icônica que foi uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos. O projeto surgiu há quatro anos, quando a atriz, que se tornou produtora do filme, ficou fascinada pela personagem e se debruçou em uma minuciosa pesquisa sobre Carmen Miranda.

Com roteiro, ainda em desenvolvimento, assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo (“Cangaço Novo”), o projeto tem produção da Ananã Produções, de Julio Uchôa, da novaiorquina Producing Partners (vencedora de 3 prêmios Emmy e com 13 indicações), dos sócios brasileiros Tatiana Issa e Guto Barra, e da GL Filmes, de Giovanna Lancellotti. A H2O Produções é coprodutora, tendo os produtores associados Sandro Rodrigues e Irina Neves à frente do projeto. A distribuição nos cinemas brasileiros será realizada pela H2O Films. As filmagens serão realizadas nos Estados Unidos (Nova York) e no Brasil (Rio de Janeiro, Maricá e Petrópolis), no segundo semestre de 2027, e o lançamento comercial está previsto para 2028.

Giovanna Lancellotti iniciou a preparação para o filme há dois anos, com um rigoroso e abrangente processo artístico, corporal e de pesquisa. No Rio de Janeiro, tem aulas semanais de preparação de corpo e coreografia com Márcia Rubin e Vanessa Garcia, que conduzem um minucioso trabalho para  aproximar os dois corpos, da atriz e da personagem, investigando a essência e os afetos que moldam os movimentos de Carmen Miranda. Felipe Habib, que assina a direção de performance e preparação musical do longa, realiza encontros semanais com a atriz para conduzir seu desenvolvimento técnico, ampliando sua extensão vocal e complexidade musical para responder às exigências artísticas da personagem. Nas fases de pré-produção e no set de filmagem, Felipe acompanhará de perto Giovanna e todo o elenco que canta e toca no filme, alinhando a entrega da performance musical à interpretação cênica em tempo real.

“Carmen” tem patrocínio da Caixa Vida e Previdência, Caixa Consórcio e JGP Gestão de Recursos, além do investimento institucional da CODEMAR (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), com apoio da Caixa Seguridade.

Você pode gostar também

Pela primeira vez, Brasil terá delegação no MIP Cancun

Redação 0

BrLab realiza a 2ª edição do BrPlot – Encontro de Roteiristas

Redação 0

“Ainda Estou Aqui” conquista primeiro Goya destinado a filme brasileiro e Academia divide prêmio espanhol entre “El 47” e “Infiltrada”

Maria do Rosário Caetano 1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.