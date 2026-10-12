Festival do Rio anuncia vencedores do Troféu Redentor

Foto: “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, escolhido o melhor longa de ficção pelo voto popular © Christian Rodrigues

O Festival do Rio encerrou sua 28ª edição com a cerimônia de entrega de prêmios no Cine Odeon, na noite de domingo, 11 de outubro. Subiram ao palco do tradicional cinema carioca os ganhadores dos Troféus Redentor da Première Brasil e Novos Rumos, além dos vencedores da Première Latina, da Mostra Expectativa e do Prêmio Felix, que juntos consagram o melhor do cinema contemporâneo. Rita Von Hunty / Guilherme Terreri foi a personalidade do ano no Prêmio Suzy Capó.

Foram exibidos 101 filmes brasileiros, entre longas e curtas-metragens, ao longo do festival, dos quais 45 competiram nas mostras oficiais. Também foram anunciados os escolhidos pela imprensa do júri FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e do júri da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira. O público também escolheu seus preferidos em 5 categorias: Melhor Filme Ficção e Melhor Filme Documentário da Première Brasil; e Melhor Filme das mostras Novos Rumos, Expectativa e Première Latina.

Este ano, o filme mais votado pelo Voto Popular da Mostra Expectativa recebe o Prêmio Aquisição TV Globo. E o vencedor de Melhor Filme da Première Latina recebe o Prêmio Aquisição Telecine, garantindo uma janela de distribuição. A cerimônia foi apresentada pelos atores Vanessa Giácomo e Rafael Infante.

Conheça os premiados:

MOSTRA NOVOS RUMOS

Melhor Longa-Metragem

Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur

Empresa Produtora: Céu Vermelho Fogo Filmes

Melhor Curta-Metragem

Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim

Empresa Produtora: C-Bonfim Filmes

Melhor Direção

Thais Fujinaga, por Talismã

Melhor Atriz

Nina Prado, por O Deserto de Luiza

Melhor Ator

Pedro Leão, por Não Estamos Sonhando

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

Elenco do curta Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque

PRÊMIO MELHOR LONGA VOTO POPULAR

O Deserto de Luiza, de Alan Minas

PRÊMIO FELIX

Melhor Filme Brasileiro

A Margem do Rio, de Enock Carvalho, Matheus Farias

Melhor Filme Internacional

Em Segredo (À voix basse), de Leyla Bouzid

Melhor Documentário

Pai e Pai (Father, Father), de Jake Witzenfeld

Prêmio Especial do Júri

Morfeu e Caronte, de Jocimar Dias Jr, Luiz Ulian

Menção Honrosa

Elefantes na Névoa (Tinīharū), de Abinash Bikram Shah

PRÊMIO SUZY CAPÓ – PERSONALIDADE DO ANO

Rita Von Hunty / Guilherme Terreri

Mostra Expectativa – Prêmio aquisição TV Globo – VOTO DO PÚBLICO

Maria Vitória, de Mário Patrocínio

Mostra Première Latina – Prêmio Aquisição Telecine – VOTO DO PÚBLICO

Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo

Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)

Melhor Filme Brasileiro

LONDON, de Victor di Marco e Márcio Picoli

Melhor Filme Latino

Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo

Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira

Melhor Filme

Me deixa ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla

Menção Honrosa

144 – Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca

JÚRI OFICIAL PREMIÈRE BRASIL

Melhor Longa-Metragem de Ficção

A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias

Empresa Produtora: Gatopardo Filmes

Melhor Longa-Metragem Documentário

Elza, de Eryk Rocha

Empresa Produtora: Aruac Filmes e Maria Farinha Filmes

Melhor Curta-Metragem

Santo, de Maria Luísa Alves

Empresa Produtora: UFO

Melhor Direção de Ficção

Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas

Melhor Direção de Documentário

Camila Valença, por Cão Sem Plumas

Melhor Ator

Victor di Marco, por LONDON

Melhor Atriz – ex aequo

Isabel Teixeira, por Diário do Fogo, e Grace Passô, por A Professora de Francês

Melhor Ator Coadjuvante

Pedro Goifman, por A Professora de Francês

Melhor Atriz Coadjuvante

Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por A Margem do Rio

Melhor Roteiro

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

Melhor Montagem – ex aequo

Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro, por A Extraordinária Vida de Vera Valdez, e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos, por Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira

Melhor Fotografia

Luciana Baseggio, por A Margem do Rio

Melhor Direção de Arte

Ana Paula Cardoso por Funk

Melhor Figurino

Samy Sill por LONDON

Melhor Som

Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura por A Margem do Rio

Melhor Trilha Sonora Original

Florencia Di Concilio, por A Professora de Francês

Prêmio Especial do Júri

O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

Melhor Longa-Metragem Documentário – VOTO POPULAR

Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo

Melhor Longa-Metragem Ficção – VOTO POPULAR

Vicentina pede Desculpas, de Gabriel Martins