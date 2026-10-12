Festival do Rio anuncia vencedores do Troféu Redentor
Foto: “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, escolhido o melhor longa de ficção pelo voto popular © Christian Rodrigues
O Festival do Rio encerrou sua 28ª edição com a cerimônia de entrega de prêmios no Cine Odeon, na noite de domingo, 11 de outubro. Subiram ao palco do tradicional cinema carioca os ganhadores dos Troféus Redentor da Première Brasil e Novos Rumos, além dos vencedores da Première Latina, da Mostra Expectativa e do Prêmio Felix, que juntos consagram o melhor do cinema contemporâneo. Rita Von Hunty / Guilherme Terreri foi a personalidade do ano no Prêmio Suzy Capó.
Foram exibidos 101 filmes brasileiros, entre longas e curtas-metragens, ao longo do festival, dos quais 45 competiram nas mostras oficiais. Também foram anunciados os escolhidos pela imprensa do júri FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e do júri da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira. O público também escolheu seus preferidos em 5 categorias: Melhor Filme Ficção e Melhor Filme Documentário da Première Brasil; e Melhor Filme das mostras Novos Rumos, Expectativa e Première Latina.
Este ano, o filme mais votado pelo Voto Popular da Mostra Expectativa recebe o Prêmio Aquisição TV Globo. E o vencedor de Melhor Filme da Première Latina recebe o Prêmio Aquisição Telecine, garantindo uma janela de distribuição. A cerimônia foi apresentada pelos atores Vanessa Giácomo e Rafael Infante.
Conheça os premiados:
MOSTRA NOVOS RUMOS
Melhor Longa-Metragem
Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur
Empresa Produtora: Céu Vermelho Fogo Filmes
Melhor Curta-Metragem
Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim
Empresa Produtora: C-Bonfim Filmes
Melhor Direção
Thais Fujinaga, por Talismã
Melhor Atriz
Nina Prado, por O Deserto de Luiza
Melhor Ator
Pedro Leão, por Não Estamos Sonhando
PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI
Elenco do curta Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque
PRÊMIO MELHOR LONGA VOTO POPULAR
O Deserto de Luiza, de Alan Minas
PRÊMIO FELIX
Melhor Filme Brasileiro
A Margem do Rio, de Enock Carvalho, Matheus Farias
Melhor Filme Internacional
Em Segredo (À voix basse), de Leyla Bouzid
Melhor Documentário
Pai e Pai (Father, Father), de Jake Witzenfeld
Prêmio Especial do Júri
Morfeu e Caronte, de Jocimar Dias Jr, Luiz Ulian
Menção Honrosa
Elefantes na Névoa (Tinīharū), de Abinash Bikram Shah
PRÊMIO SUZY CAPÓ – PERSONALIDADE DO ANO
Rita Von Hunty / Guilherme Terreri
Mostra Expectativa – Prêmio aquisição TV Globo – VOTO DO PÚBLICO
Maria Vitória, de Mário Patrocínio
Mostra Première Latina – Prêmio Aquisição Telecine – VOTO DO PÚBLICO
Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo
Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)
Melhor Filme Brasileiro
LONDON, de Victor di Marco e Márcio Picoli
Melhor Filme Latino
Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo
Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira
Melhor Filme
Me deixa ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla
Menção Honrosa
144 – Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca
JÚRI OFICIAL PREMIÈRE BRASIL
Melhor Longa-Metragem de Ficção
A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias
Empresa Produtora: Gatopardo Filmes
Melhor Longa-Metragem Documentário
Elza, de Eryk Rocha
Empresa Produtora: Aruac Filmes e Maria Farinha Filmes
Melhor Curta-Metragem
Santo, de Maria Luísa Alves
Empresa Produtora: UFO
Melhor Direção de Ficção
Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas
Melhor Direção de Documentário
Camila Valença, por Cão Sem Plumas
Melhor Ator
Victor di Marco, por LONDON
Melhor Atriz – ex aequo
Isabel Teixeira, por Diário do Fogo, e Grace Passô, por A Professora de Francês
Melhor Ator Coadjuvante
Pedro Goifman, por A Professora de Francês
Melhor Atriz Coadjuvante
Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por A Margem do Rio
Melhor Roteiro
Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
Melhor Montagem – ex aequo
Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro, por A Extraordinária Vida de Vera Valdez, e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos, por Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira
Melhor Fotografia
Luciana Baseggio, por A Margem do Rio
Melhor Direção de Arte
Ana Paula Cardoso por Funk
Melhor Figurino
Samy Sill por LONDON
Melhor Som
Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura por A Margem do Rio
Melhor Trilha Sonora Original
Florencia Di Concilio, por A Professora de Francês
Prêmio Especial do Júri
O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
Melhor Longa-Metragem Documentário – VOTO POPULAR
Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo
Melhor Longa-Metragem Ficção – VOTO POPULAR
Vicentina pede Desculpas, de Gabriel Martins