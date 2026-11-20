No dia 26 de novembro, , das 10h às 13h, o MIS SP (Museu da Imagem e do Som), oferece a oficina gratuita “Do livro à tela: o processo de adaptação de obras literárias para o audiovisual”. Ministrada pela roteirista Camila Raffanti e pelo produtor, diretor e executivo audiovisual João Daniel Tikhomiroff, a atividade será desenvolvida a partir do roteiro do filme “A Felicidade é Fácil”, adaptação do romance homônimo de Edney Silvestre, ainda sem data de estreia.

Produzido pela Mixer Films, o longa-metragem, ambientado ao longo de apenas 24 horas, acompanha o sequestro de uma criança retirada de uma limusine em um bairro nobre de São Paulo, enquanto entrelaça temas como corrupção durante o governo Collor e o clima político das manifestações das Diretas Já.

Ambientada na cidade de São Paulo e com um tom ácido e muito suspense, o filme explora os extremos da narrativa e mistura momentos dramáticos com muita ação.

O ingresso para participação no evento é gratuito e deve ser retirado na bilheteria física do MIS.