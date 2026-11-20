Foto: “O Filho da Puta”, de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite

Por Maria do Rosário Caetano

O Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro chega à sua vigésima-primeira edição com sua programação ampliada, tanto na megatela da rede Cinépolis Manaíra, quanto na Praia do Tambaú, em João Pessoa, capital paraibana. Ao invés de sete dias, o festival vai durar nove (de 2 a 10 de dezembro) e terá três noites de shows nas areias atlânticas.

O mais aguardado dos espetáculos musicais terá Alceu Valença como atração. Ele vai tocar cirandas, frevos e canções de amor depois da exibição do longa documental “Jackson – Na Batida do Pandeiro”.

E o que têm a ver o pernambucano (de São Bento do Una) Alceu com o paraibano (de Alagoa Grande) Jackson do Pandeiro?

Tudo. Os dois percorreram, juntos, todo o território brasileiro, como uma das mais prestigiadas duplas reunidas pelo Projeto Pixinguinha dos tempos funarteanos-geiselianos. Lotaram ginásios, teatros, auditórios e conchas acústicas, repertoriaram grandes momentos da música nordestina e brasileira, além de fortalecerem sólida amizade. O que indica que Alceu deve cantar sucessos de Jack-Son do Pandeiro (1919-1982) no palco festivaleiro.

A face praieira do Aruanda contará, ainda, com noite dedicada ao rock e, depois, ao samba. O longa documental “Rock Brasília”, de Vladimir Carvalho, servirá de porta de entrada à noite comandada pelo legionário Dado Villa-Lobos, sobrinho-neto do maestro Heitor “Bachiana” Villa-Lobos.

A terceira maratona na areia exibirá dois filmes. Um curta (“Onde Eu Começo?”), da atriz e cantora Mayana Neiva, e um longa, “Clara Estrela”, de Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir. Que se farão seguir de show de cantoras paraibanas. Elas homenagearão a mineira Clara Nunes.

As competições do Aruanda – são quatro (Longas Brasileiros, Longas Nordestinos, Curtas Brasileiros, Curtas Paraibanos) – acontecerão no Circuito Cinépolis, em sala de alta tecnologia (Macro XE, menina dos olhos da rede mexicana). A seleção nacional soma quatro filmes – o documentário carioca “Aldir Blanc – Resposta ao Tempo”, de Marcus Fernando e Hugo Sukman; a animação gaúcho-mineira “O Filho da Puta”, de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite, e dois títulos queer, que vêm causando furor em festivais – o mineiro “A Professora de Francês”, de Ricardo Alves Jr., e o gaúcho “London”, de Victor Di Marco e Márcio Picoli.

A competição de longas da região (mostra Sob o Céu Nordestino), também reúne quatro produções – o documentário paraibano “Trapiá, um Outro Sertão”, de Bertrand Lira, que acaba de render a seu realizador o Troféu Mucuripe de melhor direção, no Cine Ceará; o “Jardim dos Silêncios”, de Henrique Dantas (parceria com a Itália), e os pernambucanos “Coração de Lona”, de Tuca Siqueira, e “A Margem do Rio”, de Enock Carvalho e Matheus Farias, este, o vencedor do Troféu Redentor no Festival do Rio.

A estes oito filmes, somam-se 22 curtas. Alguns deles já causaram frisson em festivais, caso do divertidíssimo, politizado e pernambucano “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, que fez barba-cabelo-e-bigode no Festival É Tudo Verdade, conquistando quatro prêmios atribuídos por quatro júris diferentes, e “Joqueta”, de Luciana Vieira, vencedor do Cine Ceará (pelo júri oficial, da Crítica e Canal Brasil).

A Paraíba terá três representantes na competição brasileira – “Imagem Imaginada”, documentário de Diego Benevides, e as ficções “Pedra-Mar”, de Janaína Lacerda, e “Stregoneria”, de Gian Orsini. O curta “Caso Isolado”, de Jamila Facury e Edson Lemos Akatoy, que também causou sensação no Cine Ceará, terá exibição hors concours, pois sua duração (22 minutos) ultrapassa o tempo permitido pelo regulamento do festival (15 minutos, com pequenas tolerâncias!).

Também, em caráter hors concours, serão exibido os longas “A Vida de Cada Um”, do carioca (de origem paraibana) Murilo Salles; o documentário “Alegria Brasil, Estrelando Maria Alcina”, de Elizabete Martins Campos, originário da mauriana Cataguases, e “Limite”, o clássico de Mário Peixoto (realizado 95 anos atrás).

Murilo Salles, radicado temporariamente na Paraíba (estado governado, no alvorecer da Revolução de 30, por seu tio-avô Antenor França Navarro) receberá um Troféu Aruanda por sua trajetória como realizador e diretor de fotografia. E integrará o júri de longas brasileiros.

Além do diretor de “Como Nascem os Anjos”, que fotografou os labirintos pecaminosos de “Eu Te Amo” (Jabor) e o cantante “Tabu” (de Bressane), o Festival Aruanda vai homenagear o maestro paraibano Pedro Santos (1932-1986), autor da trilha sonora do único longa-metragem de Linduarte Noronha (“O Salário da Morte”, 1970), a técnica de som Zezé D’Alice, com imensa folha de serviços prestados ao audiovisual brasileiro, e o cineasta Eryk Rocha, cujo longa mais recente, “Elza”, sobre a grande sambista carioca, será exibido na cerimônia de entrega dos Troféus Aruanda.

Um dos homenageados – o ator baiano Luis Miranda – desgarra-se do grupo por merecimento. Aos 56 anos, o intérprete de muitos talentos ganha – finalmente – merecidíssimo reconhecimento de um importante festival brasileiro. Craque na comédia e no drama, o baiano de Santo Antônio de Jesus tornou-se conhecido em programas de humor da TV brasileira. Dedica-se, também, e com paixão, ao teatro e ao cinema. Recentemente, brilhou como Zé Bebelo, no “Grande Sertão”, de Guel Arraes.

O papel mais lembrado de Miranda se deu na produção brasileiro-britânica “Jean Charles” (Henrique Goldman, 2009). Ao assistir ao filme, o grande cineasta britânico Stephen Frears (“Minha Adorável Lavanderia”) não escondeu seus elogios ao desempenho do intérprete de Alex Pereira, primo do protagonista, o imigrante Jean Charles (Selton Mello), brasileiro assassinado em Londres.

Outra novidade dessa vigésima-primeira edição do Festival Aruanda é a mostra Novíssimo Cinema Paraibano. Como a produção do estado vem crescendo a cada ano, o criador do evento, Lúcio Vilar, professor da Universidade Federal da Paraíba, abriu espaço para jovens realizadores que, com modestos orçamentos, estão produzindo seus primeiros (ou segundos) filmes. Caso de Caio Beltrão, de Alagoa Grande, portanto conterrâneo de Jackson do Pandeiro, que mostrará “Jardim de Margaridas”; de Tiago A. Neves, de João Pessoa (com “Estopim”), e de Bruno Malta, que somou forças com Alagoas, para realizar “Rancor”.

Por fim, há que se destacar a participação de Edson Lemos Akatoy, parceiro de Jamila Facury no curta “Caso Isolado”. O jovem realizador estreou no longa-metragem com “Estrangeiro”, um dos títulos selecionados para a (até agora) única edição 100% paraibana da mostra Sob o Céu do Nordeste (em 2018). Os filmes apresentados no histórico Aruanda de oito anos atrás motivaram o professor da USP, ator e cineasta Jean-Claude Bernardet (1936-2025) a sugerir a criação de um Prêmio da Crítica para o melhor longa paraibano. O vencedor foi “Trago seu Amor de Volta, Mesmo que Ele Não Queira”, de Bertrand Lira.

Num ano de forte produção queer, o festival pessoense exibe novíssimo documentário de média duração (56 minutos), de nome bem engenhoso — “Queerlombolas”. Registro da “Onda de Filmes Queer em Super-8 da Paraíba”, realização da dupla Henrique Magalhães e Rodrigo Barbosa. Bertrand Lira foi um dos artífices do movimento.

Confira os selecionados:

Competição Brasileira (longas-metragens)

. “Aldir Blanc – Resposta ao Tempo”, de Marcus Fernando e Hugo Sukman (doc., 91′, RJ)

. “O Filho da Puta”, de Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite (animação, 73′, MG-RS)

. “A Professora de Francês”, de Ricardo Alves Jr. (ficção, 96′, MG)

. “London”, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (ficção, 90′, RS)

Competição Nordestina (longas-metragens)

. “Trapiá, um Outro Sertão”, de Bertrand Lira (doc, 84′, PB, 12 anos)

. “Coração de Lona”, de Tuca Siqueira (ficção, 95′, PE, 14 anos )

. “A Margem do Rio”, de Enock Carvalho e Matheus Farias (ficção, 119′, PE, 18 anos)

. “Jardim dos Silêncios”, de Henrique Dantas (ficção, 89′, Bahia-Itália, 12 anos)

Competição Brasileira (curtas-metragens)

. “Imagem Imaginada”, de Diego Benevides (Doc. 16′, PB)

. “Pedra-Mar”, de Janaína Lacerda (ficção, 12′, PB)

. “Stregoneria”, de Gian Orsini (ficção, 17′, PB)

. “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique (Doc, 15′, PE)

. “Joqueta”, de Luciana Vieira (ficção, 13′, CE)

. “Kakxop Pahok: As Crianças Cegas”, de Cassiano Maxakali e Charles Bicalho (animação, 18′, MG)

. “O Segredo Sagrado”, de Everlane Moraes (animação, 13′, MG-BA)

. “Marimbã Está Acontecendo”, de Maryn Marynho (animação, 14′, CE)

. “O Mapa em que Estão meus Pés”, de Luciano Pedro Jr. (doc, 14′, AL)

. “Theo”, de Monica Palazzo e Jo Galvv (ficção, 15′, SP)

. “Morfeu & Caronte”, de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr. (ficção, 14′)

. “Mariposa”, de Alexandre Américo e Pedro Vitor (ficção, 15′, RN)

Competição Paraibana (curtas-metragens)

. “Ciranda”, de Eduardo P. Moreira (ficção, Cabedelo, 15′)

. “Doula – Todos os Dias o Nascer do Fim”, de Ary Régis Lima (ficção, 16′, Alagoa Grande)

. “Comadre Florzinha”, de Rai Diniz e Carlos Mosca (animação, 10′, Campina Grande)

. “Babau – O Sanfoneiro Sonhador”, de Carlos Mosca (ficção, 15′, Campina Grande)

. “Luto”, de Fabi Melo e Tatiane de Oliveira (ficção, 15′, Campina Grande)

. “O Sudário Negro de Laura Jezebel”, de Williams Muniz (ficção, 11′, João Pessoa)

. “The Last Leaf”, de Liev Ferreira Maribondo (animação, 6′, João Pessoa)

. “Tempo de Vaqueiro”, de Ramon Batista (doc, 15′, Nazarezinho (2025)

. “Ixé Iandé (Eu Sou Nós)”, de Gustavo Gomes Potiguara (experimental, 17′, Baía da Traição)

. “Vilanova: Versos de Insurreição”, de Sérgio Silveira (doc, 15′, Sousa)

Mostra Especial Novíssimo Cinema Paraibano

. “Jardim de Margaridas”, de Caio Beltrão (doc, 68′ Alagoa Grande, 2025)

. “Areia, Whisky & Flamingos”, de Adriana Guerra, Edson Ferreira e Edson Lemos Akatoy (ficção, 96′, João Pessoa-PB, Vitória-ES e São Paulo-SP, 2026)

. “Rancor”, de Bruno Malta (ficção, 76′, João Pessoa-PB e Maceió-AL, 2026)

. “Estopim”, de Tiago A. Neves (ficção. 90′, João Pessoa-PB, 2026)

Mostra Informativa (hors concours)

. “Caso Isolado”, de Jamila Facury e Edson Lemos Akatoy (ficção, curta, 22′, PB, 2026)

. “A Vida de Cada Um”, de Murilo Salles (ficção, 110′, RJ, 2026)

. “Limite”, de Mário Peixoto (ficção, 120′, RJ, 1931)

. “Alegria Brasil, Estrelando Maria Alcina”, de Elizabete Martins Campos (doc, 90′, Cataguases, MG, 2026).

. “Queerlombolas: A Onda de Filmes Queer em Super-8 da Paraíba”, de Henrique Magalhães & Rodrigo Barbosa (doc, 56’, PB, 2026, 14 anos)