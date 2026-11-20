Estão abertas as inscrições para a 17ª edição do Festival Internacional de Cinema de Pequim (Beijing International Film Festival – BJIFF), prevista para acontecer em abril de 2027, na China. O festival recebe candidaturas para diferentes categorias: as mostras competitivas Tiantan Award e Forward Future, a seção de curtas-metragens BJIFF Short e a mostra não competitiva Beijing Film Panorama.

Podem participar filmes de ficção, documentários, animações e curtas-metragens, observados os critérios específicos de elegibilidade de cada categoria. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 15 de janeiro de 2027.

A presença brasileira já marcou edições anteriores do festival. Em 2026, o diretor Gabriel Mascaro integrou o júri internacional do Tiantan Award, enquanto o longa-metragem “Isabel”, coprodução franco-brasileira dirigida por Gabe Klinger e protagonizada por Marina Person, foi selecionado para a competição principal.

A participação no BJIFF representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade internacional das produções audiovisuais brasileiras e fortalecer o intercâmbio entre profissionais e cinematografias de diferentes países.