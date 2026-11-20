Duas produções de Silvio Tendler (1950-2025), um dos maiores documentaristas brasileiros, estreiam na programação deste mês no Canal Brasil. “Dedo na Ferida”, uma investigação sobre o sistema financeiro global e seus impactos na política e na vida cotidiana, será exibido na segunda-feira, dia 23, às 20h. Já o autobiográfico “Nas Asas da Pan Am” (foto) vai ao ar na quarta-feira, dia 25, às 20h.

Em “Dedo na Ferida”, combinando imagens de arquivo, animações gráficas e depoimentos de economistas, pensadores e figuras públicas, como o renomado geógrafo David Harvey, o ex-ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis e o político brasileiro Guilherme Boulos, Tendler mostra como o capital influencia a política, os governos e a vida cotidiana das pessoas. Os entrevistados discutem temas como o desemprego, a perda de direitos sociais, o poder dos bancos e do capital especulativo e o ressurgimento de movimentos extremistas.

“Dedo na Ferida” recebeu o Prêmio de Melhor Longa-Metragem Documentário pelo Júri Popular no Festival do Rio 2017; foi exibido no Festival de Havana 2017, em Cuba; e venceu na categoria de Melhor Filme Documentário na Mostra Ecofalante 2018.

Em “Nas Asas da Pan Am”, Silvio Tendler celebra seus 70 anos com um documentário autobiográfico sobre sua trajetória. Imagens de arquivo de diferentes fases da vida do cineasta são costuradas aos principais acontecimentos políticos e sociais do Brasil e do mundo, percorrendo sua carreira por meio dos movimentos de que participou durante a ditadura militar e de sua adesão ao socialismo.

“Nas Asas da Pan Am” foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2020 e ganhou na categoria de Melhor Direção de Longa-Metragem na Mostra Humanidades do Santos Film Festival 2021.

A partir do dia 23/11, “Dedo na Ferida” estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video). O documentário “Nas Asas da Pan Am” também estará disponível no catálogo do streaming a partir do dia 25/11.