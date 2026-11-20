A rotina, os medos e os sonhos de um grupo de meninas pré-adolescentes na cidade de Guaribas, no sertão do Piauí, é a história que Eliza Capai conta em “A Fabulosa Máquina do Tempo”. Finalista entre os filmes habilitados pela Academia Brasileira de Cinema à vaga de representante brasileiro na categoria de filme internacional do Oscar 2027, a coprodução inédita do Canal Brasil vai ao ar neste domingo, 22 de novembro, às 21h. O documentário também estará disponível no DOC Canal Brasil, no Prime Video.

Criadas na cidade piloto do Bolsa Família, que à época contava com um dos menores índices de desenvolvimento humano do país e uma taxa de analfabetismo que ultrapassava os 50%, um grupo de meninas usam a imaginação para investigar e compreender as histórias e traumas de suas mães e avós, vítimas da pobreza, de casamentos precoces, alcoolismo e da desigualdade de gênero.

Entre o passado e o futuro, as meninas imaginam viajar no tempo e descobrir o que a vida lhes reserva. A partir de conversas, brincadeiras e reflexões, o filme levanta questões sobre educação, cultura, autonomia e desigualdades, e coloca no centro da narrativa a ideia de que sonhar é um direito.

Este ano, “A Fabulosa Máquina do Tempo” venceu os prêmios de Melhor Feito Técnico-artístico da Competição Ibero-americana de Documentários no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), no México; Melhor Longa-metragem pela Abraccine; Melhor Direção (Eliza Capai), Melhor Trilha Sonora e Melhor Atriz (concedido ao coletivo de meninas que protagonizam juntas o filme) no Cine PE; Melhor Longa-metragem pelo Voto Popular na Mostra Ecofalante; e Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Montagem/Edição, Melhor Desenho de Som e Melhor Atriz Coadjuvante (para o elenco mirim) no Festival Guarnicê de Cinema. O filme também foi exibido em mais de 30 festivais, como na Mostra Generation Kplus do Festival de Berlim, na Alemanha; no Festival É Tudo Verdade; e no Festival Internacional de Cinema de Shanghai, na China.