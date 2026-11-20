O EvokeStory.ai International Screenplay Fund está com inscrições abertas para sua edição de 2027. O concurso oferece US$ 75 mil em bolsas de desenvolvimento para dez roteiros vencedores, contemplando projetos de curta e longa-metragem.

Roteiristas brasileiros podem participar diretamente em português, sem necessidade de tradução para o inglês na inscrição inicial. O concurso aceita sete idiomas e realiza a avaliação preliminar de cada roteiro em sua própria língua.

Serão selecionados cinco projetos de longa-metragem, com bolsas de US$ 10 mil cada, e cinco de curta-metragem, com bolsas de US$ 5 mil cada.

Os roteiros de longa-metragem devem ter no mínimo 70 páginas e os de curta-metragem, no máximo 40 páginas. Os direitos das obras permanecem com seus autores.

As taxas de inscrição são de US$ 9 até 21 de abril de 2027, US$ 14 até 11 de agosto e US$ 20 até 31 de agosto de 2027, data final para inscrições.

Os finalistas serão anunciados em 15 de outubro, os vencedores em 20 de novembro e a cerimônia de premiação está prevista para 30 de novembro de 2027.

O concurso é uma iniciativa da EvokeStory.ai, plataforma de desenvolvimento de histórias e roteiros com inteligência artificial. O regulamento e mais informações estão disponíveis em https://www.evokestory.ai/film-fund e as inscrições devem ser feitas em

filmfreeway.com/EvokeStorydotaiInternationalScreenplayFund.