Adaptação cinematográfica de obra de José Eduardo Agualus será protagonizada por Taís Araujo

Foto: Taís Araujo © Fernando Tomaz

A produtora e distribuidora brasileira Elo Studios firmou parceria de coprodução com a produtora independente portuguesa Bro Cinema para a adaptação cinematográfica do romance “As Mulheres do meu Pai”, do escritor angolano José Eduardo Agualusa. O longa será protagonizado por Taís Araujo, com direção de Mário Patrocínio, cineasta português, realizador de “Complexo: Universo Paralelo”, “I Love Kuduro” e “Maria Vitória”, seu primeiro longa-metragem de ficção, que recebeu o prêmio de melhor filme internacional do Arizona Film Festival.

Na trama, Taís será a protagonista Laurentina, uma jovem moçambicana adotada por um casal luso-brasileiro e criada no Brasil. Ao receber uma carta do pai biológico, um renomado contrabaixista angolano, ela viaja a Angola para conhecê-lo, mas ele falece pouco antes de sua chegada. A jornada que se inicia a partir daí atravessa memórias, identidade e pertencimento, conectando diferentes territórios da lusofonia.

José Eduardo Agualusa é um dos principais nomes da literatura africana contemporânea em língua portuguesa. Sua obra recebeu reconhecimento internacional, incluindo o Independent Foreign Fiction Prize, além de indicações ao Man Booker International Prize e outras premiações de destaque.

A Elo Studios também será responsável pela distribuição do filme no Brasil.