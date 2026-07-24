Atividades do 4º Curta! Festival terá masterclass com Jorge Furtado

Foto: Jorge Furtado © Fabio Rebelo

Duas masterclasses, exibição de trechos de filmes inéditos e um painel sobre o uso de inteligência artificial na pós-produção marcam a última etapa do 4º Curta! Festival. Finalizada a exibição e votação online para todo o país, agora é a vez das atividades gratuitas presenciais, que acontem nos dias 4 e 5 de agosto, no Estação Claro Rio, em Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 35), no Rio de Janeiro.

O cineasta Jorge Furtado e o pesquisador de imagens Antônio Venâncio ministram as masterclasses; nas sessões Sala de Montagem, serão exibidos trechos exclusivos dos longas “Dos à Deux”, de Roberto Bomtempo, “Aqueles Olhos de Carvão Acesso”, de Isabella Poppe, e “Gonzaguinha, da Maior Liberdade”, de Susanna Lira; e um debate sobre “As Novas Fronteiras da Pós-Produção” reúne os profissionais Marcelo Pedrazzi e Thiago Anjos.

Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla e as vagas estão sujeitas à lotação. O evento distribuirá ainda ecobags exclusivas para os que estiverem presentes nas sessões, enquanto os estoques durarem.

Na terça-feira, 4, às 10h30, o Curta! Festival, na sua missão de contribuir para a disseminação da cultura e o fortalecimento do audiovisual nacional, realiza o painel “As Novas Fronteiras da Pós-Produção”. O produtor Marcelo Pedrazzi e o especialista em pós-produção e efeitos visuais Thiago Anjos debatem sobre as transformações tecnológicas e como o crescimento de ferramentas de inteligência artificial tem impactado no fluxo de pós-produção.

Ainda na terça-feira, ocorre a primeira Sala de Montagem, sessão com exibição de trechos de filmes em edição e/ou finalização ou recém-concluídos que estrearão em breve no canal Curta! e no CurtaOn. É uma oportunidade única para que o público entenda como se dá o processo de construção de um filme, descobrir técnicas de filmagem ou conhecer o universo criativo dos principais profissionais do audiovisual.

Às 14h, o diretor Roberto Bomtempo, o roteirista Zeca Ferreira e a produtora Mariana Ferraz conversam com o público e exibem trechos do inédito documentário “Dos à Deux”. Viabilizada pelo canal com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a obra apresenta, com imagens exclusivas e depoimentos inéditos, a trajetória da dupla formada pelo brasileiro André Curti e o angolano Artur Luanda Ribeiro, fundadores da premiada companhia franco-brasileira de teatro gestual Dos à Deux.

Às 16h30, a diretora Isabella Poppe, a montadora Livia Goulart e o produtor executivo Gabriel Durán conversam sobre o documentário “Aqueles Olhos de Carvão Aceso”, também viabilizado pelo Curta! por meio do FSA. Eles detalham o filme, que reconstrói, com material de arquivo e novos registros, a vida e a carreira da primeira mulher repórter do Brasil: Eugenia Álvaro Moreyra, personagem ativa de acontecimentos históricos do país na primeira metade do século XX.

Na quarta-feira, 5, às 16h30, a Sala de Montagem traz o aguardado documentário “Gonzaguinha, da Maior Liberdade”, que resgata o talento e os sons de um dos mais importantes artistas brasileiros, o Gonzaguinha. O encontro terá a presença da diretora Susanna Lira e do montador Ítalo Rocha.

As duas masterclasses serão na quarta-feira, 5, e irão contar com a presença de dois grandes nomes do audiovisual brasileiro que compartilham seu olhar, experiência e conhecimento.

Às 10h, Antônio Venâncio, pesquisador e produtor de imagens de arquivo, especializado em cinema e televisão com mais de duas décadas de profissão, conversa com o público. Ele já colaborou com diretores como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Eduardo Escorel, Petra Costa, Walter Salles, Oliver Stones e Asif Kapadia.

Às 14h, o diretor Jorge Furtado, um dos nomes de destaque do audiovisual nacional, dá sua master ao lado da produtora executiva Nora Goulart. Ele dirigiu obras premiadas, como o curta “Ilha das Flores” (1989), primeira obra a receber o Urso de Prata de Melhor Curta-Metragem no Festival de Berlim, em 1990; e os longas “O Homem que Copiava” (2003) e “Saneamento Básico” (2007).

O evento tem patrocínio da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e apoio da Academia Internacional de Cinema, Estação NET, Quanta, RioFilme, da Start Locadora, Revista de CINEMA, Associação Brasileira de Cinematografia e da Revista Bula.