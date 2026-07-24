Confira os finalistas da mostra Produção Canal Curta!, do Curta! Festival

Foto: Laís Bodanzky, uma das biografadas da série “Cineastas – 2ª Temporada”, de Hermes Leal

Depois de mais de um mês de exibição gratuita de cerca de 160 conteúdos ficcionais e documentais, entre filmes e séries, o 4º Curta! Festival anunciou os finalistas da mostra Produção Canal Curta!, com obras viabilizadas pelo FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e que estrearam no canal entre junho de 2025 e maio de 2026. São dez produções, cinco nas categorias Artes e Humanidades, que foram indicadas pelo voto popular e agora serão avaliadas pelos jurados de cada área.

Os vencedores serão conhecidos no dia 7 de agosto, no evento de premiação do festival, com transmissão ao vivo pelo YouTube do canal. Além dos premiados da Produção Canal Curta!, serão conhecidos os ganhadores das mostras estreantes Brasiliana e Porta Curtas, ambas a partir do voto do júri popular, e da Outras Janelas, com um prêmio definido pelo público e outro de aquisição, eleito pela equipe de curadores do canal. O vencedor do Prêmio CurtaEdu será escolhido pela equipe pedagógica do projeto. Os títulos concorrem a mais de R$ 170 mil em prêmios, incluindo serviços audiovisuais cedidos pelos parceiros Quanta e Start Locadora.

Os finalistas da mostra Produção Canal Curta! na categoria Artes são: “Cazuza – Boas Novas”, de Nilo Romero e Roberto Moret; “Cineastas – 2ª Temporada”, de Hermes Leal; “Maria Alcina em sem Vergonha”, de Rafael Saar; “Os Ímpares – 2ª Temporada”, de Henrique Alqualo e Ísis Mello; e “Raiz: Arte Afro-Brasileira Contemporânea”, de Fabiano Maciel.

O corpo de jurados da categoria é composto pela diretora executiva e sócia-fundadora do Grupo Estação e cofundadora do Festival do Rio Adriana Rattes; pelo jornalista e editor da Ilustríssima, da Folha de São Paulo, Marcos Augusto Gonçalves; pela atriz e produtora teatral Marieta Severo; e pelo crítico e professor de história da arte Paulo Sérgio Duarte.

Já em Humanidades, o público indicou como finalistas “Alternativos”, de Adriano Espínola Filho; “Amazônia Ancestral”, de Zienhe Castro; “O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas”, de Arnaldo Branco e Renato Terra; “Palavras Permanecem – 2ª Temporada”, de Luís Ludmer e Renata Druck e “Paraíso”, de Ana Rieper.

Os jurados desta categoria são a doutora em História e professora da Universidade de Brasília Ana Flávia Magalhães Pinto; o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo Christian Dunker; a professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e cineasta Consuelo Lins; e o jornalista e editor do Segundo Caderno, de O Globo, Marcelo Balbio.

A mostra Produção Canal Curta! exibiu cerca de 90 conteúdos, enquanto Outras Janelas reuniu 42 obras, entre filmes e séries documentais nacionais. Produzidas a partir de 2023, com ou sem exibição prévia em TV ou streaming, as produções chegaram ao festival por inscrição e tinham que estar alinhadas às temáticas da programação do canal. Na Brasiliana estiveram 14 filmes de ficção nacional de destaque do streaming Brasiliana TV, dos clássicos aos contemporâneos do cinema brasileiro. E na Porta Curtas participaram 17 curtas-metragens de ficção, documentário e animação. Essas duas últimas mostras eram compostas por conteúdos presentes nos streamings do Grupo Curta!.

Durante o período de exibição, o público pôde escolher seus filmes preferidos. A cada semana, foram divulgadas as produções que recebiam mais votos. Na mostra Brasiliana, os longas “Nome Próprio”, de Murilo Salles e estrelado por Leandra Leal, “Amores Possíveis”, de Sandra Werneck, e “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral, se revezaram no pódio semana a semana. No mesmo período, os mais votados da Porta Curtas foram “Manhã de Domingo”, de Bruno Ribeiro; “A Alma das Coisas”, de Douglas Soares e Felipe Herzog; “Do Tanto de Telha no Mundo”, de Bruno Brasileiro; e “Eu, Negra”, de Juh Almeida.

Em Outras Janelas, oscilou entre os mais votados o longa “Fernanda Abreu – Da Lata 30 Anos”, de Paulo Severo, seguido por “Coisas Daqui”, de Francisco de Paula. Já na Produção Canal Curta!, a última semana de votação trouxe como alguns dos preferidos “Fronteiras da Memória”, de Stela Grisoli e Marcelo Machado; “Ciência da Mira”, de Rafael Monteiro; “Utopias Peregrinas: Dom Helder Câmara”, de Camilo Cavalcante e César Rocha e “Paraíso”, de Ana Rieper.

Os vencedores são computados a partir da votação de todo o período de exibição no site, que este ano registrou um aumento de mais de 200% em novos usuários comparado ao ano anterior e de 30% a mais de votos durante o evento online.