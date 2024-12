“A Procura de Martina” vence o prêmio de melhor filme na competição latino-americana do Festival de Mar de Plata

Foto © Leo Bittencourt

“A Procura de Martina”, dirigido por Márcia Faria e protagonizado pela argentina Mercedes Morán (“Diários de Motocicleta”), ao lado das atrizes Carla Ribas e Luciana Paes, recebeu o prêmio de Melhor Filme na competição latino-americana do 39ª Festival de Mar de Plata, na Argentina. O coprodutor uruguaio, Martin Almada, recebeu o prêmio na cerimônia. O filme tem produção das brasileiras Kromaki e Ipanema Filmes, em coprodução com as uruguaias Básico e Criatura, e distribuição da Bretz Filmes.

A estreia mundial do filme foi na mostra competitiva da Première Brasil: Novos Rumos do Festival do Rio e, em seguida, o longa foi exibido na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Como pano de fundo, um dos episódios mais sombrios da história latino-americana: o caso de bebês de militantes políticos que foram sequestrados de seus pais, enquanto eles estavam presos e sendo torturados. Muitos foram entregues a orfanatos ou a militares apoiadores do regime. “A Procura de Martina” conta a emocionante jornada de Martina, uma viúva que procura há mais de trinta anos pelo neto nascido em cativeiro durante a ditadura militar argentina.

Além da protagonista Mercedes Morán, o elenco do filme traz ainda nomes como Stella Rabello, Julia Bernat e Fernando Eiras, além das atrizes argentinas Adriana Aizenberg e Cristina Benegas.