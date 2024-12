“Motel Destino”, de Karim Aïnouz, estreia hoje no Telecine

“Motel Destino”, de Karim Aïnouz, chega hoje (dia 2) ao catálogo do Telecine, no streaming, e estreia na TV pelo Telecine Premium, às 22h. O filme, que passou por Cannes e concorreu à Palma de Ouro em maio deste ano, é protagonizado por Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha e se passa em um estabelecimento de beira de estrada no litoral cearense, o Motel Destino. Na trama, a chegada do jovem Heraldo (Xavier) transforma em definitivo o cotidiano do local, que se torna palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. “Motel Destino” é uma coprodução do Telecine.

O Traz a Pipoca, podcast de cinema da marca, recebeu Karim Aïnouz e Fábio Assunção para falar sobre a parceria neste projeto. No episódio, que pode ser ouvido no YouTube do Telecine, Globoplay e nas principais plataformas de áudio, Moisés Liporage e Bruna Scot conversam com os convidados sobre os bastidores da produção e Fábio revela que recebeu conselhos de ninguém menos que Fernanda Montenegro para lidar com as dificuldades de interpretar Elias, seu personagem na trama, um homem branco, do sudeste, que reproduz comportamentos tóxicos com a companheira nordestina.