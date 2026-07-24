Academia Internacional de Cinema realiza a 14ª Semana de Cinema e Mercado e a Casa Aberta

A 14ª edição da Semana de Cinema e Mercado, da Academia Internacional de Cinema (AIC), que acontecerá de 4 a 6 de agosto, contará com a participação de profissionais do mercado audiovisual brasileiro, como Fábio Cesnik, Marcelo Zambelli e Paulo Schmidt. O evento marca a mudança da AIC para sua nova sede no INK Studios, na Vila Leopoldina, polo audiovisual da capital paulista.

Desde 2012, a Semana de Cinema e Mercado reúne nomes da indústria para falar sobre produção, distribuição e inovação na área, buscando aproximar estudantes, profissionais e entusiastas. A programação oficial começa no dia 4 de agosto, com a palestra “Quem paga a conta do conteúdo nacional? Regulação, plataformas e o futuro do audiovisual brasileiro”, mediada por Ingrid Ferreira, Executiva Jurídica da Paramount Brasil e cofundadora da ELA Academy, com a participação de Paulo Schmidt, Sócio-Fundador da INK Studios, e Fábio Cesnik, Sócio do CQS/FV Advogados, especializado em mídia, entretenimento e tecnologia.

Já no dia 5, a mesa “Narrativas que Conectam: diversidade, novos formatos e o futuro do audiovisual, com mediação do roteirista e diretor Elzemann Neves, terá a participação Luiz Costa, sócio-fundador e diretor de design da Papel Studio e diretor criativo do Influência Negra, Marcelo Zambelli, diretor de televisão e audiovisual, e Denis Feijão, produtor executivo e sócio-fundador da Elixir Entretenimento.

Por fim, no dia 6, o debate será sobre “Tecnologia e Negócios: IA e as novas linguagens no audiovisual”, com mediação de Erotides Nai (Orbis) e participação de Bruna Bismara, Diretora Criativa e AI Image Maker (estúdios BEGE e Touch of Oddity), e de Eliza Guerra, Diretora Criativa e Fotógrafa da AI Visual Creator e Ware Studio. Todas as palestras têm início às 19h30.

Para participar do evento é necessário se inscrever, gratuitamente, no link aqui.

Além do ciclo de debates, a Semana de Cinema e Mercado inclui também sessões de pitching criativos exclusivos para os alunos da AIC. As apresentações acontecerão 1 hora antes das mesas de debates e serão ouvidos até 12 projetos de longa, série, vertical e documentários. Os melhores projetos receberão considerações dos players convidados e poderão ser incubados pela Incubadora AIC.

Também no dia 4 de agosto, das 15h às 19h, a AIC propõe a Casa Aberta, um evento gratuito e aberto ao público com a proposta de aproximar as pessoas da escola. A ideia é mostrar como são os processos, os cursos e a rotina para interessados em estudar cinema e audiovisual. Os visitantes poderão acompanhar um set de filmagem em funcionamento, participar de aulas abertas com professores e coordenadores, conhecer equipamentos profissionais, visitar a ilha de edição e assistir a curtas-metragens realizados por alunos, alunas e professores da AIC. A entrada é franca, e para participar basta se inscrever no link aqui.

As atividades ocorrem simultaneamente e é recomendado chegar com antecedência. Entre os destaques estão o “Live Set”, em que o público vai acompanhar a realização de uma cena com atores, cenário, luz, câmera, som, arte e figurino, e poderá tirar dúvidas in loco; e a visitação à produtora independente Manas, liderada pelas sócias Bel Berlinck e Joana Cooper, onde será possível conhecer o trabalho de produção na prática.

Outro ponto alto da programação é o “Plate Station com Orbis” que ocorre no Loft Tavola, 42, das 16h às 19h, e que inclui uma experiência em laboratório de virtual production com ferramentas de IA e a palestra sobre “Tecnologia e Novas Linguagens” terá mediação de Erotides Nai, Diretora Criativa de Inovação e Fundadora do núcleo Orbis, e participação de Rodolfo Roth, Diretor de Animação, Supervisor de VFX e Fundador da Funn Club, e Leonardo Silvério, artista visual especializado em Produção Virtual, ICVFX e Motion Capture.

A 14ª Semana de Cinema e Mercado e a Casa Aberta contam com o apoio de Orbis, Elitecam, Cinecam, Monstercam, Vibe Loka, Utimura, Trendspace e Influência Negra — parceiros que reforçam a conexão da AIC com o mercado audiovisual.